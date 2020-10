Diputados despachan proyecto del gobierno que posterga cuotas de créditos hipotecarios con garantía Fogape

Banca & FinTech

La iniciativa, encabezada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue aprobada por 141 votos a favor y solo uno en contra.

La Cámara de Diputados despachó al Senado la tarde de este jueves el proyecto de ley que permite postergar cuotas de créditos hipotecarios, el que fue ingresado por el gobierno los últimos días de septiembre.

El mecanismo planteado desde Teatinos 120 para que se puedan diferir cuotas de estos préstamos establece la creación de un "crédito de postergación", con el que se pagarán las cuotas reprogramadas.

Las entidades acreedoras podrán otorgar este crédito a sus deudores hipotecarios, cuando estos los soliciten, para lo que habrá un plazo de 90 días desde que entre en vigor esta legislación.

El crédito de postergación no estará sujeto al pago del impuesto de timbres y estampillas, podrá solicitarse de manera electrónica y no tendrá un interés superior al del crédito hipotecario original, por lo que no implicaría mayores costos para los que opten por esta vía.

Además, con el objetivo de que los bancos tengan incentivos para entregar este mecanismo, contarán con una nueva garantía estatal, la que será otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).

"Tiene un objetivo único de facilitar la postergación de créditos hipotecarios, pensando en las familias de clase media, y a viva cuenta de las dificultades obvias que esta crisis ha generado en la generación de ingresos y la necesidad en consecuencia de aliviar la carga financiera de los hogares, teniendo en cuenta que la principal carga financiera de los hogares dice relación con las deudas hipotecarias", señaló Briones en la Cámara.

Costo del proyecto

De acuerdo con el Informe Financiero del proyecto, la iniciativa ideada por Hacienda no genera un impacto en las arcas fiscales. Eso sí, debido a las garantías estatales que se establecen del Fogape, se podrían generar préstamos incobrables.

En ese caso, dice el reporte, y en un eventual escenario donde el 25% de la cartera garantizada llegase a convertirse en incobrable, el costo para el Fondo sería de $ 21.951 millones, por el período de vigencia de la garantía. Dado que el Fogape constituye un patrimonio separado, el cobro de las garantías no tendría efecto en los recursos del Fisco.