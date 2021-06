El mea culpa de Ebensperger sobre el rol de los empresarios: “Lo hemos hecho mal y tenemos clara evidencia de mejorar”

Banca & FinTech

El ejecutivo de la compañía ligada al grupo Luksic y Citi expresó que “al estar viviendo esta coyuntura cada uno tiene que reconocer que podíamos haberlo hecho mejor”.

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger abordó la contingencia política y social del país ad portas de la instalación de Convención Constitucional, en conversación con el programa Pensemos Chile de Mi Voz, que conduce la periodista Constanza Tellez.

El ejecutivo de la entidad financiera reflexionó sobre el rol que han tenido las autoridades políticas y del sector privado en abordar los desafíos del país previo al estallido social. "Uno tiene que partir de la base que todos estamos al debe. Al estar viviendo esta coyuntura cada uno tiene que reconocer que podíamos haberlo hecho mejor", reflexionó.

Apuntó que "los líderes que estamos en el mundo empresarial, también lo hemos hecho mal y tenemos clara evidencia de mejorar y me incluyo, porque uno tiene que ser capaz de avanzar en mejorar lo que está haciendo y reconocer que las realidades cambian".

Por ello, remarcó que "no hemos estado a la altura hasta ahora. Pero eso a su vez determina una tremenda oportunidad porque cambios muy pequeños en esta actitud transversal pueden efectivamente mejorarnos la vida a todos".

A nivel de las grandes empresas indicó que existen dos aspectos que se deben reconocer. El primero es "reconocer que uno puede y debe hacer cosas desde el punto de vista económico o de beneficios mejores de lo que estaba haciendo, va a depender de la industria porque cada uno tiene una realidad distinta, pero tiene que a lo mejor evaluarla y ver si efectivamente puede contribuir en mejor forma".

Profundizó que se debe "entender y reafirmar, que uno tiene que reconocer que no es una imposición, sino que estamos aportando en la creación de una empresa y de valor para compartir los beneficios".

Ebensperger hizo un llamado a poner fin, entre todos los sectores, sobre imponer visiones ya que "no nos va a llevar a ninguna parte" y "todos vamos a tener que entregar algo porque claramente este es el cambio que esperamos de todos los líderes empresariales y políticos".

La nueva Constitución

Consultado sobre los desafíos y retos que enfrenta Chile para los próximos 20 o 30 años en el marco del debate de la nueva Constitución, comentó que "nuestro país está pasando por un punto de inflexión muy relevante y creo que no es bueno no participar de esta coyuntura y de alguna manera tenemos una responsabilidad en este nuevo Chile".

Advirtió que "lo que hagamos en los próximos dos años eso va a pavimentar o agrietar el futuro de nuestro país".

Si bien reconoció que la coyuntura es "compleja", indicó que el desafío está en la disposición de todos los actores del país en ponerse de acuerdo.

Criticó que, si bien todos "queremos un mejor pasar para nosotros y nuestros hijos, lo que se ve hoy día es egoísmo y mucho se concentra en lo confrontacional y lo descalificatorio".

Por ello, llamó a generar un cambio en el discurso y en el debate de las ideas: "Si lo vemos con otra actitud, mucho más generosa de escuchar y de aportar, creo que vamos a poder escribir una Constitución y un futuro mucho mejor".

Recalcó que "si todos nos damos la posibilidad de ser un poco más empáticos y de entender la realidad de otro y no partir por la idea de que independiente de la situación y posición que tenga cada uno de liderar una empresa en mi caso, o del mundo político, del Congreso y de las mismas autoridades, es tener un poco más flexibilidad y empatía de escuchar el otro lado".

Reafirmó que "lo que no podemos hacer es seguir hablando y descalificando a todos y cada uno. Yo quiero ser positivo, la mayoría queremos un país mejor. Lo que tenemos claro a su vez es que no se logra descalificando y no reconociendo lo que hacemos".

Los 30 años

Ebensperger reiteró que se debe poner fin al clima de descalificaciones y no reconocer los avances que se han logrado en Chile en los últimos 30 años. "Lo que ha hecho este país comparativamente con América Latina es indesmentible", aseguró.

Subrayó que "nos estamos jugando las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos, que todos esperamos que tengan un mejor país, y con condiciones y oportunidades de las que hemos tenido nosotros. Pero hoy día hay que reconocer que nosotros tuvimos un mejor pasar que nuestros padres y abuelos".

El ejecutivo se mostró confiado consideró que Chile enfrenta un "camino en que hay una oportunidad única hoy día de reconstruir, retomar, mejorar y de avanzar. Creo que en los próximos 30 años si logramos cambiar, vamos a construir un Chile mejor y con más oportunidades para todos".

El "pecado" de la industria financiera

Otro aspecto que abordó han sido las críticas que han surgido sobre la incapacidad del sistema financiero de explicar sus beneficios a la ciudadanía. Expresó que "es parte del 'pecado' que hemos tenido de alguna manera, algunos más y otros menos, de no explicar bien lo que hacemos".

Resaltó que el sistema financiero ha avanzado en bancarizar a la población y entregar medios de pagos, de otorgar más de siete millones de créditos hipotecarios y recordó que en Chile las transferencias de fondos se producen de manera instantánea y no en hasta 24 horas como sucede en algunos países de Europa. Aun así, dijo que "nos falta explicar y contar de verdad lo que hacemos".

En esa línea, expuso que "por cada $ 10 que prestamos, $ 1 es nuestro y los otros $ 9 son de las personas que ahorran en libretas de ahorro, en fondos mutuos, en depósitos a plazos o que tienen su cuenta corriente y le pagamos por ese depósito. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a quién le prestamos esa plata porque tengo que devolverla más sus intereses a quienes la pusieron. Cuando se entiende, por eso dicen que por eso son tan mañosos los bancos, porque la plata que prestamos no es nuestra. Ya cuando uno presta plata se pone aprensivo y cuando uno presta plata de tercero tiene que ser 10 veces más cuidadoso".

Sobre el estado de salud de la banca tras afrontar los efectos económicos de la crisis sanitaria, destacó que "el sistema financiero está sólido y los bancos no somos otra cosa que la caja de resonancia de la economía".

No obstante, llamó a cuidar el sistema financiero del país puesto que "si no logramos poner un equilibrio al gasto fiscal y de respetar a las instituciones como las AFP y las compañías de seguro, tenemos un riesgo importante de apreciar lo que significa un país sin un sistema financiero o de empresas bastantes sólidas y equilibradas, ya que no se permiten el crecimiento. Sin crecimiento no hay aumento del empleo y no se mejoran las condiciones de todos y creo que eso hay que ponerlo en tápate".