Empresas familiares y negocio de infraestructura cerraron última jornada de Chile Day

Banca & FinTech

El cierre del encuentro en Londres estuvo marcado por paneles de discusión sobre inversiones inmobiliarias, infraestructura, industria de seguros y negocios de empresas familiares.

Desde Londres

Los salones de la reconocida biblioteca Gladstone de Londres fueron el escenario escogido para el cierre de Chile Day.

El primer panel trató sobre las oportunidades que ofrece el mercado de infraestructura en Chile, tanto para inversionistas locales como extranjeros. Participaron el presidente de Frontal Trust, Andrés Echeverría; el socio de Toesca, Carlos Saieh; la CIO de AFP Habitat, Carolina Mery; entre otros.

El head of Latam, global cohead of Natural Resources de Goldman Sachs, Gonzalo García, fue uno de los expositores que capturó la mayor atención de los asistentes, ya que representaba la visión de los bancos globales.

Medidas sobre el ciclo político

El ejecutivo de Goldman Sachs destacó en su presentación que observa una profundidad del mercado de infraestructura en Chile y valoró que esto ha sido apoyado por políticas que mantienen un mercado de capitales abiertos, como además por la competencia que existe. De esa forma, indicó que en la medida que continúe el desarrollo de infraestructura, “será un destino para las inversiones extranjeras”.

En conversación con DF, García manifestó que las medidas anunciadas el martes por el Ministerio de Hacienda para convertir a Chile en un centro financiero regional “son adecuadas”.

Sin embargo, indicó que el mercado “quiere ver la sostenibilidad de esas medidas sobre el tiempo, porque la gente no quiere que si hay un cambio político se reviertan las medidas. Las personas quieren que esto sobreviva a ciclos políticos, porque los inversionistas toman decisiones de largo plazo”.

Respecto a los desafíos que tiene el país en materia de inversiones de infraestructura, señaló que “no vemos una falta de apetito o de interés de parte de capitales extranjeros. Tenemos muchos clientes que les gusta invertir en Chile y si pueden hacerlo, lo harán”.

En esa línea, García aseguró que “Chile tiene una gran ventaja, que es una fuente de financiamiento local muy importante, que hace que el país se pueda dar el lujo de no extenderse demasiado en las concesiones que hace el capital extranjero para asegurarle estabilidad de largo plazo”.

Larraín reiteró meta de crecimiento

Cerca de las 13:00 horas de ayer, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, realizó su última exposición ante actores del mercado reiterando que la meta de que la economía chilena es crecer entre 3,5% y 4% hacia fines del gobierno.

La autoridad aseguró que buscarán ponerle un techo al crecimiento de la deuda pública, que hoy se ubica en torno al 27% del PIB y reiteró el repunte de la economía, con una expansión del 3% a partir de este semestre, impulsada por un crecimiento estructural.

Finalmente, pasadas las 14:00 de Londres, finalizó la jornada de Chile Day 2019.

Diego Yarur: "Tenemos separadas las decisiones de la familia de los negocios "

Uno de los expositores que se "robó" las miradas en el cierre de Chile Day fue el gerente de la división de desarrollo corporativo e internacional de Bci, Diego Yarur, quien forma parte del clan familiar que controla a la entidad financiera.

Yarur participó del panel sobre negocios familiares, espacio que compartió con el empresario Nicolás Ibáñez; con Manuel José Casanueva de Landa, ligado a grupo GTD; y el empresario italiano Mateo Cerri, entre otros.

"De cara a la aceleración de la tecnología, tenemos que buscar los mejores socios para poder entregarles las mejores soluciones a nuestros clientes. Hoy tenemos como socios a BigTech como Amazon, Google, Microsoft, pero también a compañías tradicionales como Walmart, American Airlines. También estamos trabajando con FinTech", dijo.

Asimismo, se refirió a las decisiones que toma el grupo que lidera su padre, Luis Enrique Yarur, señalando que "tenemos separadas las decisiones de la familia de los negocios. En las compañías como Bci, tenemos un claro gobierno corporativo. Los miembros de la familia no interfieren en la manera en cómo la compañía se desarrolla".

Resaltó que "la innovación es una manera de generar una cultura que nos permitirá miras más allá de los muros y traer nuevas ideas".

De cara a la transformación digital que está cambiando la industria financiera, dijo que una de las claves que han visto al interior de la compañía es "tener equipos que colaboren. No se pueden tener equipos que contesten como ´sí señor´ o ´sí señora´. Necesitamos personas que estén en desacuerdo dentro de la organización y no importa qué posición se tenga en el banco sino que se necesitan personas que contribuyan a generar diferentes puntos de vista".

Relató que en Bci "una de las cosas que estamos cambiando de nuestra cultura es la diversidad, porque es muy importante tener diferentes opiniones dentro de la compañía".

Esto lo ejemplificó apuntando que antes "teníamos la costumbre de tener mayoritariamente ingenieros comerciales, pero ahora necesitamos buscar otros tipos de talentos que puedan contribuir a enriquecer nuestros valores hacia los clientes".