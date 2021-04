En marzo las AFP hicieron la mayor apuesta por acciones chilenas desde julio de 2020

Banca & FinTech

Los fondos de pensiones adquirieron US$98,1 millones en títulos de compañías nacionales.

En un primer trimestre marcado por el proceso de vacunación contra el Covid-19 en Chile, los fondos de pensiones volvieron a acercarse a las acciones nacionales.

"Las AFP registraron compras netas en acciones chilenas por US$ 98,1 millones durante marzo de 2021. Con este monto, los fondos de pensiones habrían acumulado una inversión neta en acciones locales por US$ 115 millones durante el primer trimestre de 2021", dice el reporte de DVA Capital.

En el mes de marzo los fondos de pensiones hicieron la mayor comprar registrada desde el julio de 2020, cuando adquirieron US$ 135 millones.

Asimismo, el tercer mes de este año, "la inversión directa en acciones chilenas representó un 17,3% del total de inversiones en renta variable y un 6,8% de total de activos administrados del sistema", señala el informe.

El multifondo que adquirió el mayor monto en papeles de empresas locales fue el de mayor tamaño, el C, con compras por US$ 142,3 millones. Luego vinieron el fondo B, que compró

US$ 27,5 millones y el A, con US$ 3,2 millones.

En la otra vereda se ubicaron los fondos D y E, con ventas netas por US$ 17,2 millones y US$ 57,7 millones respectivamente.