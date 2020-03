Encuesta de EY revela baja percepción de capacidad de adopción de Open Banking en Chile

Banca & FinTech

Según un estudio realizado por la auditora parte de las "Big Four", nuestro país está mejor posicionado que Argentina y Brasil para asumir la banca abierta, pero está lejos de la punta de la lista, que encabezan China y el Reino Unido.

Esta semana ha estado movida para la industria de las FinTech y el impulso de estas al Open Banking.

El lunes, el gremio de las firmas financieras tecnológicas se reunió con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para hacerle entrega de su protocolo para adoptar la banca abierta de lleno en el país, mismo documento que envió tanto al Ministerio de Hacienda como a las bancos. Ademas, señalaron que el estándar para poder operar el Open Banking en el país está en su fase final.

No solo eso, sino que este jueves, EY y País Digital llevaron a cabo un foro, que incluyó tanto a las FinTech, reguladores y el sector político, donde se presentó un estudio sobre la adopción de la banca abierta en el mundo y también en Chile.

Según el reporte de la "Big Four", y tras consultar a 1.000 personas en Chile, nuestro país es el que tiene mayor capacidad de adopción del Open Banking en América Latina, superando a Argentina y Brasil, los otros dos pesos pesados de la región en este tema, con un puntaje de 4,98. Eso sí, está detrás de otras diez naciones, en una lista que encabezan China y el Reino Unido, ambos con 6,30 puntos.

Ranking país puntaje 1 China 6,30 1 Reino Unido 6,30 3 Singapur 6,29 4 hong kong 5,98 5 holanda 5,91 6 estados unidos 5,77 7 españa 5,76 8 australia 5,59 9 alemania 5,43 10 canadá 5,34 11 chile 4,98 12 brasil 4,96 13 argentina 3,94

Lo cierto es que en Brasil el Open Banking está por implementarse durante el segundo semestre de este año, impulsado por el Banco Central de ese país. El ente emisor obligará a los bancos de los segmentos más grandes (S1 y S2), como Itaú y Santander, a participar de la iniciativa.

Otro dato interesante, es la percepción sobre el entorno regulatorio en el país, donde el estudio de EY muestra que Chile se encuentra en el noveno lugar, por sobre Brasil, China, Estados Unidos y Canadá, con un puntaje de 4,11, mientras que el Reino Unido, primero, tiene 10.

De acuerdo a los conocedores, hay dos formas de implementar el Open Banking: a través de la irrupción del mercado, como en el caso de China, o por la iniciativa de los reguladores, como en Reino Unido.

"La realidad chilena dista bastante de la de UK y China en términos económicos, regulatorios, volumen de clientes, entre otros aspectos, por lo que una buena aproximación hacia Open Banking en Chile sería trabajando colaborativamente el regulador con la industria financiera. Varias iniciativas con impacto a toda la industria financiera se han dado por un trabajo colaborativo, caso real de hace años es la implementación de las transferencias electrónicas de fondos en línea, donde fuimos quizás el primer país que las tuvimos y resultó de un trabajo coordinado entre regulador e industria financiera", dice el director ejecutivo de Consultoría en Servicios Financieros de EY, Mauricio Martínez, quien presentó el estudio.

En el foro, el senador Felipe Harboe señaló que se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien le habría dicho que quiere tramitar la Ley FinTech lo antes posible y la posibilidad de incluir Open Banking en dicho proyecto.

"Hay dos cosas que me parecen espectaculares. Lo primero es que el ministro dentro de sus prioridades, que son muchas, está pensando -y el mismo senador Harboe lo dijo- dentro de su agenda complicada está considerando la ley FinTech como algo súper relevante. Para nosotros es una tremenda noticia. La ley es relevante, porque el país necesita fomentar la competencia y la inclusión financiera", dijo al respecto Matías Spagui, presidente de la Asociación FinTech Chile.

"Lo segundo que me parece bueno es que Open Banking se esté considerando. Nosotros esperamos pronto acercarnos al Ministerio de Hacienda y hacerles ver nuestra posición, donde no es necesario hacer una ley específica de Open Banking. Está bueno que la ley FinTech pueda incluirlo como un concepto, pero lo que no queremos es dilatar un proceso que puede levar mucho tiempo", añadió Spagui.

Por parte de los reguladores, la comisionada de la CMF, Rosario Celedón, indicó que la propuesta que tiene que emerger desde la entidad respecto a la Ley FinTech probablemente contenga el acceso a datos, lo que es importante para impulsar el Open Banking.

"Contar con mecanismos de acceso abierto a datos pasa a ser una condición facilitadora de ese desarrollo. Lo más probable es que formulemos una propuesta en ese sentido también", dijo la integrante del organismo regulador.