Estos son los desafíos que tendrá la banca para los próximos meses, según LarrainVial

Banca & FinTech

Transformación digital, medios de pago, amenazas de las big four y Basilea III son los retos identificados por el banco de inversión.

El departamento de estudios de LarrainVial envió a sus clientes recientemente un informe en el cual esboza los principales desafíos que tiene la industria bancaria del país para el corto, mediano y largo plazo.

En lo que respecta al primer escenario, señala que esperan que el rendimiento de los bancos mejore debido a una mayor variación que tendrá la UF.

Al momento de proyectar el mediano y largo plazo para la industria, desde LarrainVial mencionan que “considerando un contexto de creciente regulación y competencia, que ejerce presión sobre los ingresos operativos, los procesos de transformación digital serán un motor clave de la viabilidad empresarial”.

Destaca que “en comparación con sus contrapartes en la región, los bancos chilenos han experimentado el mayor nivel de transformación digital”.

Las conclusiones de la transformación digital del sector apuntan a que “estas iniciativas condujeron a ahorros de costos que permitieron a la industria invertir en la transformación digital, en la mayoría de los casos sin que se deterioren sus índices de eficiencia”.

Medios de pago

LarrainVial vislumbra que “los bancos han estado sujetos a diferentes amenazas del proceso de transformación digital global, incluidos los de los sistemas de métodos de pago”. Señala que la banca “debería comenzar a adoptar cambios en este frente para estar preparado para enfrentar la creciente competencia externa en el mediano plazo”.

Esto, pues la “amenaza real para el sistema bancario de la región está encarnada por las big four (Google, Amazon, Facebook y Apple)”.

Así, el consejo de LarrainVial es que “la industria necesita estar lista para enfrentar a estos competidores al desfragmentar el mercado y hacer que las tarifas sean más competitivas”.

Adaptar Basilea III

LarrainVial señala que otro de los principales desafíos que deberá enfrentar la banca son los preparativos para adaptarse a Basilea III, proceso que se inició esta semana con la puesta en consulta de la primera norma sobre bancos sistémicos por parte de la CMF.

Para esto, hizo un ejercicio con los principales actores del mercado situándolos en dos escenarios.

Para el primer caso, el ejercicio consideró el capital que se necesitaría teniendo en cuenta que los bonos sin plazo de vencimiento y acciones preferentes (AT1) serían computables con bonos subordinados por un plazo de cuatro años y que luego sean considerados como instrumentos híbridos.

Bajo este escenario, BancoEstado sería la compañía que más capital necesitaría con US$ 1.249 millones; en segundo lugar vendría Scotiabank con US$ 138 millones y lo seguiría el Banco Internacional con US$ 34 millones.

Para el segundo caso, LarrainVial consideró que para cumplir con los niveles de capital básico (T1), formado principalmente de acciones ordinarias, sumado a los buffers, no podrían computar el AT1 con los bonos subordinados. Para esto, los bancos tendrían que sumarlos directamente con el capital básico hasta que puedan emitir instrumentos híbridos.

Con este panorama, el actor que requeriría mayor capital sería BancoEstado con US$ 1.801 millones y lo seguiría Bci con US$ 712 millones, aunque LarrainVial estima que el banco controlado por el grupo Yarur no debería tener problemas importantes para cumplir con las exigencias de Basilea III.

Por su parte, según los cálculos del banco de inversión, Scotiabank tendría que inyectar US$ 691 millones e Itaú tendría que sumar US$ 541 millones. Sobre este último tras el anuncio sobre Banco Helm de Colombia, “el banco se encontraba en una situación más difícil para cumplir con los nuevos requisitos de Basilea III para 2024. Descartamos cualquier necesidad de un aumento de capital a corto plazo, las necesidades sólo serían visibles en 2022, después de que se haya realizado la transacción con CorpGroup Banking” en Colombia.

Por último, Santander necesitaría US$ 107 millones, aunque precisan que “los requisitos de capital de Basilea III no deberían plantear grandes dificultades”.