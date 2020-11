Expertos llaman en avanzar en políticas para disminuir brechas de género en el sistema financiero y establecer ley de cuotas en directorios

Banca & FinTech

Informe de Género de la CMF indicó que “aún queda espacio para implementar mejoras que generen mayor crecimiento e inclusión en la economía chilena" para las mujeres del país.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó hoy el Informe de Género en que expuso los avances en la reducción de brechas entre hombres y mujeres en el acceso de productos y servicios financieros.

La comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, destacó que "las brechas económicas de género en el mercado del trabajo se reflejan en las brechas de acceso y uso de servicios financieros. Durante las últimas décadas, la mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha sido el motor tras la mayor demanda y acceso a estos servicios. Sin embargo, a pesar de la reducción observada de las brechas económicas de género, aún queda espacio para implementar mejoras que generen mayor crecimiento e inclusión en la economía chilena".

Con datos a diciembre de 2019, el informe indica que la relación entre deudoras bancarias mujeres y deudores hombres pasó de 56% en 2002 a cerca del 99% el año pasado. Entre 2018 y 2019, dicha relación aumentó un punto porcentual (pasando de 98% a 99%), quedando ad portas de cerrar la brecha de género en acceso a productos de crédito.

La cobertura poblacional del crédito para las mujeres, -medida como porcentaje de la población adulta con créditos vigentes- pasó de 16% a 51% entre 2002 y 2019.

Respecto de la composición de la deuda, los datos revelan que la deuda bancaria de las mujeres posee de forma persistente en el tiempo un componente habitacional porcentualmente mayor al de los hombres.

Consistente con lo anterior, las mujeres presentan una demanda más activa que los hombres en productos de ahorro para la vivienda, tanto en términos de la composición del ahorro como del stock de cuentas de ahorro para la vivienda vigentes.

En relación a la integridad financiera, el documento revela que las mujeres sistemáticamente exhiben mejores indicadores de morosidad y protestos de cheques en la banca que los hombres.

Las propuestas

Tras conocerse los resultados del Informe, Piedrabuena resaltó que, a pesar de la reducción observada de las brechas económicas de género, aún quedan desafíos.

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, sugirió "por qué no pensar en créditos que tengan menos intereses para las mujeres y por qué no al menos armar un proyecto piloto que pueda hacer una trayectoria aprovechando que las mujeres son buenas pagadoras y cómo eso puede tener un componente de impacto social".

El presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, mencionó que uno de los desafíos es cómo integrar a las mujeres al sistema productivo y al financiero.

Dijo que "tenemos que ser capaces de tener un rayado de cancha regulatorio que involucra al Ministerio de Hacienda, el Gobierno, el Parlamento, a la CMF, el Banco Central y entre otros, tenemos que ser capaces de tener un marco que no castigue la heterogeneidad, que ayude a avanzar en la dirección de incorporar a diferentes oferentes al mercado financiero, que se hagan cargo de nichos".

Piedrabuena resaltó que el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda respecto a una Ley FinTech podrá sumar nuevos oferentes al sector financiero que impulsará una mayor inclusión financiera.

Asimismo, tanto Sepúlveda y Bergoeing coincidieron que es necesario establecer cuotas de género en los directorios de las empresas.

"Yo pienso que hay que legislar cuotas en los directorios. La evidencia demuestra que solamente cuando se tienen al menos tres mujeres en un directorio empieza a existir el número de masa crítica necesaria para que ese aporte rompa con la dinámica del pensamiento del grupo", sostuvo Sepulveda.

Añadió que "es tiempo que las mujeres puedan llegar y dice la evidencia que si no legislan cuotas es muy difícil que se haga" y criticó que "las empresas IPSA han avanzado muy poco. En el último período de juntas de accionistas en abril, el porcentaje de mujeres en estas empresas no llegó al 10%".

Bergoeing afirmó que algunas se critican las cuotas de género porque podrían degradar a las mujeres "pero es una manera equivocada de ver la realidad".

Agregó que "el que tiene el poder es el hombre por razones históricas y no le va a permitir al que lo quiere desafiar pueda entrar y la única forma de romper ese mal equilibrio es poniendo cuotas. En un mundo perfecto esto no tiene sentido pero si estuviéramos en él, no estaríamos teniendo esta discusión. Las cuotas buscan romper el mal equilibrio para evitar que el que tiene el poder impida que los desafíen. Porque una cosa en economía es que sin desafíos y sin competencias, las cosas no funcionan".

Cabe recordar que la comisión de Economía del Senado está discutiendo una moción parlamentaria que busca implementar cuotas de género en los directorios de empresas públicas y privadas.