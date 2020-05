Farren: “Los bancos pueden apoyar a las empresas, pero no arriesgar el dinero de los depositantes”

Banca & FinTech

El actual director de algunas filiales de Bci llama a no perder el foco en los principales aportantes de la industria y defiende el rol de la banca la entrega de créditos a PYME.

Mario Farren fue el último Superintendente de Bancos (Sbif) antes de que esta entidad se fusionara el año pasado con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Desde esa fecha asumió como asesor presidencial en ciberseguridad de La Moneda, cargo que dejó hace un par de meses. Este mes retornó al sector privado como director en filiales de Bci y como asesor para los negocios internacionales del grupo Yarur. Desde esa tribuna, analiza la actual situación de la banca.

- ¿En qué condiciones se encuentran los bancos para seguir enfrentando esta crisis?

- Los bancos están en buen pie para seguir operando. ¿Están en buen pie para apoyar a los clientes que sean viables? Lo están también. Están en condiciones de apoyar a las empresas que son viables, pero no de arriesgar el dinero de los depositantes en situaciones en donde existe una probabilidad no menor de que no vayan a recuperar la plata que prestan. Yo creo que eso lo están haciendo bien.

- ¿Es un desafío hoy para la banca proteger los recursos de los depositantes?

- El desafío es que en la discusión llevamos hace tiempo hablando de los tarjetahabientes, de los deudores, de que los bancos presten y que cuando lo hacen es caro. Lo único que digo es que no nos olvidemos de los depositantes. No nos olvidemos que el rol más importante del regulador financiero y de los propios bancos es cuidarle la plata a los depositantes.

- ¿Qué riesgos ve para la industria?

- El riesgo es que la posibilidad de un rebote rápido en el empleo se está haciendo cada vez menos probable, porque hay mucha gente que está cayendo en desempleo y muchas empresas van a llevar más tiempo cerradas. Por lo tanto, los bancos no pueden entrar a financiar en una situación en donde hay una probabilidad no menor de que esa plata no la vayan a recuperar.

- ¿Es el único riesgo?

- No. En Chile tenemos la supervisión basada en riesgo en el sistema financiero que significa que el regulador evalúa la calidad del manejo del riesgo de un banco. Veo un riesgo en que la discusión tome un énfasis cada vez más hacia un estilo más prescriptivo, en decir cuál es la tasa máxima, a qué segmento, a cuántos meses se tiene que renegociar, cómo manejar el fraude en tarjeta, etc. El problema que eso tiene es que se le quita la flexibilidad, la creatividad, el dinamismo a una industria que ha sido tremendamente dinámica y vital.

- ¿En qué ve reflejado ese riesgo?

- Hay una situación de urgencia y de preocupación por la crisis -lo que está bien-, pero se empieza a pedir que los bancos hagan algo como no cobrar por seis meses las cuotas. Eso es un estilo prescriptivo y la preocupación con eso es que nos aleja de una supervisión basada en riesgo en donde lo que evita es precisamente prescribir recetas concretas.

Créditos Covid-19

- ¿Cómo evalúa el trabajo de los bancos en la entrega de créditos a PYME?

- A mi gusto, ha habido una discusión con desconocimiento de cómo opera una institución. Si a un banco se le dice que hay un financiamiento a tal plazo, a cierta tasa y que además el Estado comparte el riesgo en tal porcentaje, se van a evaluar qué negocios pueden hacer y qué oportunidades pueden aprovechar, pero lo que no pueden hacer es arriesgarse más allá de lo que la prudencia indica, porque deben tener siempre el ojo puesto en la solvencia de la institución. El problema que he visto es que se ha puesto el límite a las tasas que pueden cobrar los bancos a 3,5%.

- ¿Por qué?

- La tasa de interés es un precio más. Cuando se limita la tasa que se puede cobrar, en ese mismo minuto se limita el riesgo que puede tomar el banco, porque hay deudores que no se pueden financiar a cualquier tasa.

Integración CMF-Sbif

- ¿Cómo evalúa el primer año de integración de la Sbif a la CMF?

- El proceso de integración ha sido ejemplar y verdaderamente bueno. Les ha tocado una tarea muy dura, muy difícil. La CMF al poco tiempo de hacerse cargo de la regulación bancaria tuvo que enfrentar una situación de desorden público a partir de octubre con un estrés para el sistema financiero, tanto desde el punto operativo como desde el punto de vista crediticio.

- ¿Qué le parece el rol de la CMF en esta crisis?

- Creo que se le ha visto en la industria como una institución dialogante, receptiva, razonable. Ellos han estado adoptando medidas para permitir que las instituciones puedan acomodarse a estas circunstancias.