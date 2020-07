Filial chilena descarta impacto de saneamiento contable en la operación local

Banca & FinTech

Desde Santander Chile señalaron que el “alto valor” del negocio chileno no hace necesario ningún ajuste.

Este jueves es el turno de Santander Chile de presentar sus resultados correspondientes al primer semestre.

Desde ya, y consultados en el banco encabezado por Claudio Melandri, descartaron que el ajuste contable realizado por su matriz española tenga algún efecto en la operación local.

“En los libros locales no hay ningún efecto. Esta pérdida contable no afectó el valor que el Grupo reconoce por su inversión en Chile. El alto valor de mercado del negocio en Chile y la fortaleza de su franquicia no hace necesario ningún ajuste”, dijeron desde la entidad.

De acuerdo a la información puesta a disposición por el holding, su filial local obtuvo ganancias de US$ 206 millones, un 31% por debajo del resultado obtenido en el mismo período de 2019.

Del total anotado durante la primera mitad de este año, US$ 97 corresponden al segundo trimestre.

“El fuerte crecimiento del beneficios antes de provisiones (+9%), gracias al repunte del margen de intereses y las mejoras en eficiencia, se vieron contrarrestadas por las mayores provisiones”, indicaron desde Grupo Santander.

Los préstamos crecieron 13% en esta primera mitad del ejercicio y los depósitos aumentaron en 26%.

Del mismo modo, el costo de crédito del banco se ubicó en 1,46% durante el primer semestre, 36 puntos base (pb) más que en la primera mitad de 2019, y el ratio de mora fue de 4,99%, lo que es un alza de 36 pb.

Los clientes digitales de la institución financiera crecieron en un 15% internanual.