FinTech Chile: “Estamos convencidos que la gente comenzó a tener temores respecto a lo digital”

El director ejecutivo del gremio, Ángel Sierra, pide regular a su sector para dar más certezas al mercado en materia de ciberseguridad.

Tras el ciberataque sufrido por una entidad del tamaño de BancoEstado, está la duda cómo están preparadas las demás instituciones financieras. El director ejecutivo de la Asociación de FinTech de Chile, Ángel Sierra, comenta que, a pesar de no estar regulados, sus asociados siguen las circulares al respecto del supervisor financiero.

De todas formas, acusa, lo que pasó con el banco estatal ha generado temor en los usuarios sobre los canales digitales.

- ¿Cómo evalúa lo que pasó en BancoEstado?

- La situación en BancoEstado la hemos venido siguiendo con mucho detenimiento y nos sorprende y preocupa que por la magnitud del caso, todavía no hay apuro en el Congreso con las leyes de ciberseguridad y protección de datos. Eso es inaceptable.

Es una realidad que la economía migró a lo digital por la pandemia y con ello la delincuencia también lo hace. Como industria, como gremio, somos muy pro regulación para darle certezas al mercado y seguridades a la gente. El llamado inicialmente es que necesitamos cuanto antes la promulgación de dichas leyes.

- Las FinTech se diferencian por realizar todos sus procesos de forma digital, ¿cree que lo que pasó en BancoEstado generó temores en los usuarios?

- No tenemos en este momento la evidencia, porque la situación es muy reciente, pero estamos convencidos que ya la gente empieza a sentir temores respecto a lo digital y eso es muy negativo. Es negativo, porque vamos a convivir con lo digital por el resto de los años y esto le hace perder dinamismo a la economía.

- ¿Cómo están las FinTech en materia de ciberseguridad?

- Practicamos la autorregulación y seguimos muy de cerca las circulares que ha emitido la CMF sobre la materia y, sin ser regulados, las compartimos con nuestros asociados para que estén siempre al nivel, porque cuando las FinTech se conectan con bancos, estos les exigen la misma regulación que les ha definido el regulador. De esta forma, estamos en el estándar, pero eso no implica que no queramos un marco jurídico y es por eso que necesitamos la Ley FinTech, para que no se dé más adelante que criminales se vayan a vestir de sitios web de algunas FinTech.

Rectificación del TDLC por Transbank

- ¿Cómo evalúa la rectificación del Tribunal de Defensa de Libre Competencia sobre el sistema tarifario de Transbank?

- Muy acertada la decisión, en la medida que vela por la sostenibilidad del ecosistema de pagos y también por resguardar cualquier tipo de alza de tarifas para los comercios y la ciudadanía. No le hacía bien al país, ya que si se hubiese solicitado a Transbank volver al modelo de tres partes, los emisores, los nuevos adquirentes, los entrantes y subadquirentes verían comprometida la sostenibilidad de sus negocios.

- Desde el comercio dijeron que no habría un impacto “catastrófico”.

- El comercio siempre va a tender a solicitar una presión a la baja de las tarifas, lo cual es entendible, pero lo que ellos no están entendiendo es lo que pasa por detrás con toda la estructura del ecosistema de pagos.