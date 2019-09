FinTech de remesas, Global 66 supera los US$15 millones en envíos de dinero

Banca & FinTech

Durante el primer semestre realizó más de 20 mil operaciones hacia el extranjero, principalmente a Colombia, Perú y Venezuela.

El CEO de la compañía tecnológica financiera dedicada a los servicios de remesas, Global 66, Nicolás Jaramillo, comentó a DF que al primer semestre la plataforma terminó con más de 20 mil operaciones de envíos de dinero al extranjero por cerca de US$ 15 millones.

Detalló que las principales rutas desde Chile son hacía Colombia, con el 48,6% de las remesas. En el segundo puesto se ubicó Perú con 17,6%, Venezuela con 9,64% y más atrás Estados Unidos con 7,1%.

Los montos promedio más altos que son remitidos por los usuarios fueron a EEUU, Australia y Europa. En cuanto a montos, Australia y EEUU es cercano a US$ 1.400 por envío y Europa alrededor de US$ 1.000.

El promedio de envíos durante 2018 fue de US$ 230 dólares por operación y las cifras de la compañía indican que ha aumentado en unos US$ 15 durante el 2019. La transacción promedio de un haitiano es de US$ 110, mientras que la de un colombiano puede superar los US$ 400.

Jaramillo comentó que han observado que “por lo general, los inmigrantes que envían dinero a sus países de orígenes lo hacen una vez al mes, pero hay quienes prefieren ir dosificando este envío y hacerlo cada 15 días”.

Respecto a cómo esperan que evolucione este mercado, manifestó que “con el crecimiento de este rubro están llegando nuevos actores, principalmente digitales, que son beneficiosos para los usuarios ya que se caracterizan por un servicio más transparente y con una mejor experiencia. Creemos que este tipo de empresas verán un crecimiento mayor que las tradicionales”.

Agregó que “vemos que el comportamiento de los extranjeros al enviar dinero también está cambiando. Al bajar los costos vemos que la remesa empezará a parecerse más a una transacción nacional, es decir, con mayor frecuencia y menores montos”.