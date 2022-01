Fintual entra por segunda vez a la aceleradora de startups Y Combinator

Banca & FinTech

El programa está enfocado en los problemas específicos que tienen este tipo de empresas y poder superarlos para escalar de manera exitosa. La incubadora puede realizar aportes desde los US$ 20 a US$ 200 millones.

La FinTech chilena de ahorro e inversión, Fintual, ingresó por segunda vez a la aceleradora de startups más importante del mundo Y Combinator (YC), a través del Growth Program para la clase de invierno en San Francisco.

La firma que hoy administra cerca de US$ 825 millones, se convirtió en la primera empresa chilena y la segunda en Latinoamérica, en participar de este programa enfocado en los problemas específicos que las startups tienen que superar para escalar de manera exitosa.

El Growth Program de Y Combinator tiene una duración de tres meses, está dirigido por el equipo de continuidad de la incubadora y sólo acepta entre 10 a 12 startups por batch. Anteriormente, también han participado actores como Plaid, Zapier, Bitrise, GitLab, Airtable y Jeeves.

En esta etapa la incubadora puede volver a invertir en la empresa si encuentra un buen ajuste entre el producto y el mercado. Hasta la fecha, han realizado aportes que van desde los US$ 20 a US$ 200 millones y han señalado que "no tenemos parámetros de valoración estrictos, pero buscamos empresas con modelos de negocio claros y que generen mucha atracción de clientes".

En esta línea, el co-founder y CEO de Fintual, Pedro Pineda, quien participará del programa entre enero y marzo señaló en un comunicado de prensa que "siento que tengo que mejorar, upgradearme, alcanzar una categoría mayor, y poder participar en un batch con otros 10 CEO de startups que están en la misma etapa, creo que nos va a ayudar en eso".