Fintual, la FinTech que aspira a convertirse en banco de inversión y aterrizar en México

Además, viajarán a Silicon Valley en Estados Unidos para levantar un capital mínimo de US$ 4 millones. También están interesados en poder participar en la administración del 4% de cotización previsional.

Con un poco más de un año funcionando, Fintual, la FinTech que se estructuró como administradora general de fondos saca cuentas alegres. La administradora fundada por Omar Larré, Agustín Feuerhake, Andrés Marinkovic y Pedro Pineda se diferencia del resto del mercado por su alto grado de automatización, permitiendo reducir los costos operacionales y ofrecer comisiones más bajas.

La comisión anual para los fondos mutuos es de 1,19% y para APV es de 0,49%. Esto ha permitido que la AGF ya tenga un patrimonio administrado de US$ 21 millones, con un crecimiento mensual de 20% promedio desde que comenzaron. Cuentan con una cartera de más de 3.500 clientes cuyo ticket promedio de inversión ronda entre US$ 4.000 y US$ 5.000.

Entre los productos que ofrecen, se destacan “carteras optimizadas para los distintos objetivos de inversión que una persona puede tener”, explica Larré, quien detalla que “el producto financiero está compuesto por cuatro fondos mutuos. Cada uno representa un óptimo en la frontera de riesgo y retorno”. Desde diciembre del año pasado, los fondos mutuos ya tienen serie de APV.

Los planes de Fintual son ambiciosos. Esperan terminar el año con activos administrados por US$ 50 millones. Entre sus objetivos está transformarse en un banco de inversiones para el segmentoretail, con el objetivo de democratizar el acceso a productos y servicios financieros. Para esto, entre los próximos pasos podría estar la emisión de tarjetas y seguros.

La internacionalización

Entre los proyectos de Fintual está salir a buscar nuevos mercados. Para esto, Pedro Pineda se encuentra en México preparando la entrada a este país, según relatan sus socios en Santiago,

Marinkovic explica que en México no existe una figura jurídica idéntica a una AGF como se conoce en Chile. Además, el proceso de aprobación regulatoria es un poco más lento, “acá en Chile nos demoramos siete meses para tener la aprobación de la CMF, pero en México podría ser hasta tres años” menciona.

Para evitar este período de espera, Larré revela que están “tratando de comprar el control de un actor que ya exista y que tenga la licencia”.

No obstante, este proceso no ha tan fácil según exponen los ejecutivos de Fintual. “Ha sido súper difícil. Hemos perdido mucho tiempo en negociaciones fallidas, pero ya estamos viendo alternativas”, menciona Marinkovic.

Para tomar el control de un agente mexicano están dispuestos a desembolsar hasta US$ 10 millones, monto que será obtenido mediante un financiamiento privado.

Los socios fundadores de Fintual viajarán este mes hasta Silicon Valley en Estados Unidos para levantar capital por un mínimo de US$ 4 millones. Declaran que uno de los beneficios de conseguir inversionistas extranjeros es que por lo general, además de inyectar dinero, viene acompañado de asesoría y una buena red de contactos, algo que no sucede en Chile. La FinTech nacional espera estar operando el próximo año en México.

Otro tema que están viendo con interés es la posibilidad de participar en la administración del 4% de cotización adicional que promueve la reforma previsional. “Nos gustaría y creemos que tenemos una ventaja por el lado de la tecnología. Creo que si se la gana alguien con tecnología, va ser un producto mucho mejor en el largo plazo para el resto de Chile, porque va a ser de menor costo”, menciona Marinkovic.