Fitch rebaja perspectiva de bancos de mediano tamaño de "Estable" a "Negativa"

La razón de la agencia es un deterioro en el entorno operativo de estas instituciones financieras.

Fitch Ratings rebajó la perspectiva de largo plazo de los bancos de mediano tamaño del mercado local -Security, Bice, Consorcio y BTG Pactual- de "Estable" a Negativa" debido a un deterioro del entorno operativo, pero mantuvo las respectivas clasificaciones.

"Fitch realizó una revisión de cartera de las calificaciones en escala internacional de los bancos medianos chilenos luego del deterioro económico esperado del entorno operativo a la luz de la pandemia de coronavirus. La agencia espera que los impactos financieros sean peores de lo que la agencia consideró en su última revisión periódica por pares el 16 de marzo de 2020", dice el reporte de la firma.

La clasificadora indica que el actual puntaje del entorno operativo de dichas instituciones financieras es "a", la misma que tienen sus pares más grandes. Sin embargo, informa Fitch, debido al continuo y rápido deterioro global por la propagación del Covid-19, ese factor podría verse afectado.

"La agencia cree que el entorno operativo de Chile debería ser más desafiante para este grupo de bancos, y ahora es un factor de gran influencia en sus calificaciones. Además, en el caso de una baja de calificación soberana, el puntaje medio para el entorno operativo actual podría revisarse más a fondo. Incluso en un escenario de recuperación, la normalización de las actividades debería llevar más tiempo de lo que se había imaginado anteriormente", señaló la clasificadora.

La firma indica que tanto las medidas del Banco Central para traspasar liquidez como las del gobierno -que incluyen garantías estatales- pueden apoyar a este grupo de bancos.

Medidas

"Fitch todavía cree que la fuerte liquidez del banco central puede respaldar a este grupo de bancos con políticas monetarias no convencionales (facilidades de bancos centrales, adquisición de bonos senior de bancos hasta US$ 8.000 millones, flexibilidad de garantías para repos y línea de financiamiento para aumentar préstamos comerciales, entre otras medidas prudenciales como conceder excepciones transitorias en los límites de liquidez). El estímulo fiscal del gobierno para limitar las pérdidas de los prestatarios comerciales de las PYME bajo el estrés actual (garantías de hasta US$ 24.000 millones en préstamos comerciales) probablemente también respaldará la calidad de los activos de los bancos grandes y medianos en el corto plazo", dice.

Pese a ello, que los bancos corren un riesgo por la quiebra de grandes empresas que no son elegibles para las medidas que ha impulsado el Ejecutivo, entre otros factores que pueden afectar a estas instituciones financieras.

"Fitch considera que las medidas de pago de aplazamiento de todo el sector de hasta seis meses (anunciado por el regulador local que enfrenta dificultades como resultado de la crisis) podrían aliviar algunas presiones de calidad de activos y reservas de pérdidas crediticias en el corto plazo; sin embargo, los aumentos esperados de quiebras para las grandes empresas, que no son elegibles para las garantías estatales, los riesgos de liquidez por la reducción de los flujos de efectivo en el segundo trimestre de 2020, así como los efectos a medio plazo en la calidad de los activos y el reconocimiento de pérdidas, siguen siendo un riesgo para este grupo de bancos", explica el informe.