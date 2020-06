Fondo Crece: Factoring y FinTech podrán participar como intermediarios

Banca & FinTech

Corfo tendrá un rol decisivo en el programa, dando la autorización para operar.

Hace poco más de dos semanas el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, anunciaron que el reglamento del Fondo Crece ingresaría este lunes para ser revisado por la Contraloría General de la República.

Una de las condiciones que tiene el programa en apoyo a las PYME, de acuerdo con lo informado por las autoridades, es que sólo podrán participar entidades financieras registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tanto los administradores del fondo como los intermediarios que entregarán recursos a las PYME.

Sin embargo, existe una excepción. Desde Corfo informaron que las firmas que no estén reguladas por la CMF podrán participar como intermediarios siempre y cuando tengan la autorización expresa de la Corporación.

De esta forma, entidades como los factoring y FinTech que no están registradas en el regulador podrán acceder al Fondo Crece a través de ese mecanismo.

El objetivo del Fondo Crece -el que estará gestionado por AGF- será entregar financiamiento a unas 40.000 PYME a través de instituciones financieras no bancarias y estará garantizado por Corfo con un fondo de US$ 150 millones. La idea, según detalló Terrazas, es que los intermediarios financieros no bancarios puedan entregar un monto total de créditos por hasta US$ 1.000 millones.

La garantía será sobre la operación del crédito que otorge el fondo a las respectivas instituciones financieras, será de un 80% fijo sobre el colateral que la AGF que gestione el fondo solicite a su vez a los intermediarios.