Furor por criptomoneda del Barcelona: demanda multiplica por cinco el volumen de la oferta

La criptodivisa del popular club deportivo Barcelona ya no podrá comprarse a un precio cerrado. Su valor fluctuará en función la oferta y la demanda y previsiblemente superará los 2 euros a los que se vendieron los tokens del primer lote que el Barça puso en el mercado en una venta flash -colocación promocional que se produce en un espacio de tiempo limitado-.

Los 600.000 tokens de ese lote inicial se comercializaron a través de las plataformas Socios.com y Chilliz Exchange, el primer mercado mundial de tokens deportivos. Su éxito fue rotundo: Más de 400.000 aficionados acudieron a la Oferta de Token para Fan (FTO, por sus siglas en inglés), en la que el club deportivo vendió todos los $BAR en menos de dos horas y captó US$ 1,3 millones de dólares. Se fijó un máximo de adquisición de 2.000 tokens, la demanda multiplicó por cinco el volumen de la oferta y se llegaron a depositar US$ 6 millones en las plataformas de Socios.com y Chilliz. El interés que despertó el debut del Barça en el mercado de tokens deportivos quedó patente en un dato: en solo dos minutos se vendieron US$ 770.000 en $BAR.

Más de 4.000 aficionados de 106 países participaron en la venta flash de tokens del Barça. Según los datos facilitados por el consejero delegado de Chilliz y Socios.com, Alexandre Dreyfuss, los principales compradores precedieron de Turquía, Polonia, Japón, Francia, España, Reino Unido, Italia y Dinamarca. La elevada demanda provocó el colapso temporal de la plataforma de Socios.com y muchos de los usuarios que acudieron a la FTO no pudieron adquirir sus $BAR. Hoy tendrán otra ocasión para comprar fan tokens azulgranas, pero solo se podrán comercializar con la criptodivisa Chilliz, cuyo valor de mercado actual es de 0,01 dólares, según CoinMarketCap.

Con el Barça, Chilliz juega en otra liga

El éxito de la primera FTO del Barça no se mide solo por la elevada demanda y la celeridad con que se colocaron los tokens del club blaugrana. Chilliz, la moneda virtual de Socios.com, entró en el top 3 de criptomonedas con mayor engagement de las últimas 24 horas. Una lista que lideraron Bitcoin, con 394 millones de interacciones por parte de su comunidad, Ethereum, con 63 millones de interacciones, y Chilliz, con 58 millones de interacciones.

El engagement y el tamaño de la comunidad son activos importantes para una divisa digital. La entrada de un club como el FCBarcelona en el mercado de los fan tokens dará otra dimensión a Chilliz, la plataforma líder en tecnología blockchain y fintec aplicada al deporte y el entretenimiento. Chiliz ($CHZ) es también su divisa digital, y alimenta la primera plataforma de votación tokenizada y escalable, Socios.com.

Desde el pasado mes de febrero Socios.com es partner oficial del Barça, una alianza que se enmarca dentro de la ofensiva digital que ha puesto en marcha el club blaugrana. Su colaboración con Socios permitirá a los culés monetizar una masa social que supera los 360 millones de seguidores en todo el mundo. Además, podrá fidelizar y mejorar el engagement con los aficionados de otros países, mejorando la imagen de marca del club y permitiendo a los culés de todas partes del planeta interactuar con el equipo.

Socios.com también es 'partner' oficial del Atlético de Madrid y de otros clubes europeos como la Juventus, el Paris Saint-Germain y el AS Roma. En los próximos meses Chiliz espera ampliar su nómina de 'partners' hasta sumar 50 entidades de primer nivel mundial.