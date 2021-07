Ganancias de Morgan Stanley crecen 10% impulsadas por mayor actividad en Asia

Banca & FinTech

Acoplándose al éxito que ha tenido hasta ahora la banca de inversión estadounidense, la compañía informó entre abril y junio un aumento de 10% respecto al mismo periodo del año pasado.

En la tercera jornada de resultados corporativos en Estados Unidos, Morgan Stanley cerró un positivo segundo trimestre.

El banco de inversión generó entre abril y junio un ingreso neto de US$ 3.511 millones, marcando así un aumento de 10% respecto al mismo periodo del año pasado. De igual forma, los ingresos totales fueron de US$ 14.759 millones, un 8% más que en 2020.

En tanto, la acción se ubicó en US$ 1,85, por sobre las previsiones de US$ 1,65, pero por debajo de los US$ 1,96 registrados en 2020.

"La firma logró otro trimestre muy sólido, con contribuciones de todos nuestros negocios. Nuestros negocios de Gestión Patrimonial y de Inversiones atrajeron US$ 120.000 millones en flujos y valores Institucionales generaron más de US$ 7.000 millones en ingresos", indicó en un comunicado el CEO del banco, James P. Gorman, agregando que la "franquicia global está muy bien posicionada para impulsar un mayor crecimiento".

Asimismo, de acuerdo a la entidad financiera, el aumento de los ingresos se debió a los altos niveles de actividad de clientes, principalmente en Asia.

"Los resultados reflejan mayores ingresos en corretaje, parcialmente compensados por caídas en acciones en efectivo y derivados impulsados por una menor volatilidad y volúmenes en comparación con el año anterior", agregaron en el reporte.

Por otro lado, los ingresos por operaciones de renta fija cayeron un 45% desde su auge al principio de la pandemia. Sin embargo, esto no fue suficiente para arrastrar a las acciones de Morgan Stanley en bolsa, donde a esta hora sube 1,37% a US$ 93,73.