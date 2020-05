Garantía Corfo del fondo para firmas no bancarias será de US$ 150 millones

Banca & FinTech

El vicepresidente ejecutivo detalló que sólo podrán participar firmas registradas en la CMF.

La noche del domingo, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un fondo y una red de instituciones financieras no bancarias para ir en apoyo de las PYME, ya que, según él, muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas han tenido dificultad para obtener capital de trabajo por parte de los bancos.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento -organismo encargado-, Pablo Terrazas, detalló a DF que se está trabajando en un fondo de US$ 150 millones, que se llamará “Crece”, con el objetivo de garantizar créditos.

“Estamos atrayendo recursos privados para darle liquidez a instituciones financieras no bancarias y a fondos de inversiones públicos, que tengan a su vez operaciones que terminan dándole liquidez a las PYME”, indicó el ejecutivo.

De acuerdo con Terrazas, se espera que las compañías puedan entregar recursos por unos US$ 1.000 millones.

“Vamos a hacer es una licitación, donde esperamos que participen las Administradoras Generales de Fondos (AGF), las que aparezcan con aportantes para constituir un fondo, el que a su vez le dé liquidez vía crédito al sistema financiero no bancario. ¿Quiénes esperaría que sean los aportantes de estos fondos que se estarían constituyendo? Compañías de seguros, los fondos de pensiones, algunos fondos de inversión, inversionistas privados, bancos”, explicó.

Respecto de la garantía, esta será sobre la operación del crédito que otorga el fondo a las respectivas instituciones financieras, la que será de un 80% fijo sobre el colateral que la AGF que gestiona el fondo Crece le pida a los intermediarios.

Esta semana se espera que se termine el reglamento de la medida para que luego la Contraloría General de la República ha toma de razón del mismo. Terrazas apuntó que dependerá de ese tiempo para llevar a cabo la licitación.

Instituciones elegibles

El espectro de intermediarios podrán ser los factoring, leasing, fondos de inversión pública, Cajas de Compensación, cooperativas. Eso sí, para que estas sean elegibles deberán estar registradas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“Nosotros estamos fijando una serie de reglas sobre quiénes son elegibles para poder ser financiados con operaciones que están garantizadas por la Corfo. Una de ellas es que sean instituciones que estén registradas ante la CMF”, señaló.

Sobre las tasas de interés que se le podrán cobrar a las PYME, el ejecutivo dijo que esto no será parte de la medida, ya que la idea es restablecer la competencia en la industria, a diferencia de lo que ocurrió con el Fogape.

“Esto no es financiamiento del Banco Central, sino que de privados que nosotros estamos tratando de estimular con la garantía para que le presten a la institución financieras no bancarias. Lo que nosotros buscamos es que las instituciones financieras no bancarias, que hoy se están restringiendo que no tienen liquidez, no se restrinjan y puedan seguir financiando a las PYME que es lo que ellos nos piden”, acotó.