Gobierno confirma a Mario Farren como nuevo "zar de la ciberseguridad"

Banca & FinTech

"Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Farren tendrá la tarea de coordinar con los sectores público y privado las acciones y políticas públicas destinadas a abordar las materias vinculadas a la Ciberseguridad", dijo la Subsecretaría del Interior en un comunicado.

Tal como adelantó Diario Financiero, el gobierno designó al exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Mario Farren, como nuevo asesor presidencial en ciberseguridad, cargo que estaba vacante desde la salida de Jorge Atton.

"Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Farren tendrá la tarea de coordinar con los sectores público y privado las acciones y políticas públicas destinadas a abordar las materias vinculadas a la Ciberseguridad", dijo la Subsecretaría del Interior en un comunicado.

De profesión es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y un MBA de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, su carrera ha estado ligada a la banca.

El nuevo "zar" de la ciberseguridad ingresó en 1991 a Citibank donde llegó a ser gerente general de la corredora de bolsa de la entidad en Chile y entre 2008 y julio de 2011, fue gerente de inversiones de Banco de Chile.

Desde enero de 2016 hasta abril de 2018, se desempeñó como presidente y gerente general de Citibank en Perú.

Mientras estaba en Perú, Farren recibió el llamado del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para hacerse cargo de la Superintendencia de Bancos (SBIF) arribando al regulador el 14 de mayo de 2018.

No obstante, su aterrizaje en la entidad no fue fácil. Cuando llevaba apenas 10 días en el cargo, Banco de Chile recibió un ataque informático donde le sustrajeron US$ 10 millones.

"El incidente de mayo de 2018 y algunos otros que lo siguieron, pusieron en evidencia que efectivamente aún estamos al debe en ciberseguridad", dijo Farren a DF en marzo de 2019.

A mediados de 2018 comenzó a implementar su agenda normativa de ciberseguridad. Entre los principales cambios que impulsó destacan la modificación a la norma de reporte de incidentes operacionales y creación de la plataforma RIO; inclusión de estrategia de ciberseguridad como criterio de evaluación de los bancos; planes de contingencia; creación de un departamento de ciberseguridad en la SBIF y la plataforma para el Envío Seguro de Información (ESI).