Gobierno incluiría a actores no bancarios en medidas de liquidez a través de Fogain

Banca & FinTech

Se espera que la próxima semana el Ejecutivo lance nuevas medidas de apoyo a las PYME donde se incluirían las líneas de garantías para inversión de capital que dispone Corfo.

El Fondo con Garantías para Pequeños Empresarios Fogape (Fogape) no sería la única herramienta con que el gobierno quiere dar liquidez a las empresas afectadas por el Covid-19. Según fuentes conocedoras de las medidas que prepara el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda estaría trabajando con la Corporación de Fomento (Corfo) para apoyar a las PYME utilizando las Garantías Corfo para Inversión y Capital (Fogain).

A través de este mecanismo se incluiría al sector no bancario en las políticas del gobierno para ir en apoyo de las PYME, algo que reclamaron diversas industrias en la edición del miércoles de DF.

Algunos parlamentarios se han acercado al ministro Ignacio Briones para conocer más detalles de las medidas, pero éste no profundizó en la materia.

Se espera que el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, se reúna con el Presidente Piñera este viernes para discutir el plan de ayuda Fogain que será comunicado la próxima semana.

Despachan proyecto del Fogape

Junto con lo anterior, ayer en la tarde el proyecto que fortalece el Fogape dio un importante paso en el Congreso al ser despachada por el Senado.

El proyecto permite al Fisco capitalizar al fondo con hasta US$ 3 mil millones, para que los bancos otorguen créditos para capital de trabajo por hasta US$ 24 mil millones o un 10% del PIB.

Por otro lado, se amplía transitoriamente el umbral de ventas anuales para acceder a créditos a través del fondo, de UF 350.000 a UF 1.000.000. Así, se abarca el 99,8% de las empresas y el 84% del empleo formal, según datos de Hacienda. La medida durará hasta abril de 2021.

Una de las indicaciones ingresadas al proyecto en la comisión de Hacienda del Senado y que fue incorporada al texto a la hora de su votación en la Sala fue establecer por ley la tasa que cobrarán los bancos, la que no superará la Tasa de Política Monetaria (0,5%) más un 3% (que es la inflación estimada), tal como se comprometió Briones, quien estuvo presente en la sesión.

Ahora, el proyecto pasará a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde algunos diputados de oposición esperan que las condiciones de los créditos otorgados a través del Fogape no estén sujetos a acuerdos voluntarios.

También, pretenden condicionar la entrega de estos préstamos a que las empresas no puedan realizar despidos, algo que ya fue parte del debate en el Senado.

Consultado por la proporción de los recursos que se destinarán a créditos de empresas más pequeñas versus las más grandes a través del Fogape, Briones indicó que la mayor parte irá hacia las PYME con menores tramos de ventas.

“Queremos que una parte importante vaya a la PYME por la razón de que lo necesitan, tienen menos espalda que las más grandes y, en consecuencia, es claro que una fracción fundamental va a ir dirigido a ese sector”, dijo Briones.

Empresas más grandes se llevarían cerca

del 70% de nuevos créditos con garantías

Un informe sobre los alcances del proyecto que fortalece el Fogape hizo llegar la Agrupación de Fiscalizadores del SII (Afiich) al Senado y la Cámara de Diputados. Esto, en el entendido que la iniciativa amplía transitoriamente el umbral de ventas anuales para acceder a créditos con garantía estatal, de UF 350.000 a UF 1.000.000.

El reporte concluye que las firmas medianas y grandes accederán a alrededor del 70% de los préstamos, equivalentes a más de US$ 16.000 millones.

En dicho tramo de medianas y grandes empresas, según la segmentación del SII, se encuentran 40.612 contribuyentes, con ventas por más de 4.700 millones de UF en el año tributario 2018, un 70% del total de ventas generadas en el período. Esto considera el tramo de compañías que tienen ventas individuales que oscilan entre 25.001 UF y 1 millón de UF.

Las pequeñas empresas, por su parte, totalizan 202 mil y ventas por 1.462 millones de UF, un 22,4% del global.

En cambio, las micro empresas, que facturan hasta 2.400 UF cada 12 meses, totalizan 762 mil con ingresos totales por 414 mil UF, un 6,3% del total.

Considerando la participación en ventas, de los US$ 24.000 millones en líneas de crédito con garantía estatal disponible en Fogape, el 50,7% (US$ 12.181 millones) se destinaría a grandes compañías, el 20,7% iría a las medianas (US$ 4.970 millones), 22% a pequeñas (US$ 5.337 millones) y un 6,3% para las micro (US$ 1.511 millones).