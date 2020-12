Grandes bancos privados comienzan a disminuir sus provisiones en noviembre, pero siguen en niveles altos

Banca & FinTech

Una alta base de comparación respecto al mismo mes de 2019 explica la baja, ya que los bancos reaccionaron en esa ocasión a la crisis social.

Este año ha sido uno de los más complejos para la banca, lo que se puede notar en la gran cantidad de recursos que han destinado a sus provisiones, que son las reservas que mantienen para cubrir eventuales impagos por parte de sus clientes.

Sin embargo, en noviembre se nota una disminución en el gasto de este ítem, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Según los datos publicados por Banco de Chile, Santander, Bci, Scotiabank e Itaú Chile, el gasto en provisiones de estas instituciones financieras alcanzó en conjunto los US$ 242 millones el mes pasado, versus los US$ 345 millones que se reportaron en el mismo período de 2019 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De acuerdo con lo que señalan desde DVA Capital, parte de la diferencia se explica porque la base de comparación respecto a noviembre del ejercicio anterior es muy alta, considerando que los bancos reaccionaron ante el escenario de la crisis social, la que se manifestó en octubre.

De todas, formas, indican, los números actuales siguen siendo altos para la industria.

Desempeño del año

De forma consolidada, las mencionadas instituciones financieras reportaron US$ 3.135 millones en gasto de provisiones entre enero y noviembre de 2020, lo que significa un aumento de 44% respecto de los US$ 2.176 millones que se registraron al mismo mes del año pasado.

Por contrapartida, las utilidades del sector se han visto disminuidas en el mismo período. Al mes recién pasado, las ganancias de estos cinco bancos llegaron a los US$ 1.718 millones en total, mientras que a noviembre del ejercicio anterior la cifra fue de US$ 2.314 millones. Aquello evidencia una caída de 25,7% en doce meses.

Provisiones voluntarias

Una estrategia que han adoptado estas instituciones este año ha sido la de implementar provisiones de manera voluntaria, más allá de las que exige la CMF de acuerdo a los modelos que cada banco maneja.

Este gasto se realiza con el objetivo de prevenir un potencial incremento del riesgo del portafolio de créditos en el momento en que este se concrete.

Precisamente, uno de esos posibles escenarios se comenzó a materializar en noviembre, ya que los primeras cuotas de los créditos Covid-19 que otorgó la banca a través del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) están comenzando a vencer.

En esa línea, el banco que más incrementó sus provisiones entre enero y noviembre del presente año ha sido Itaú Chile. La entidad de capitales brasileños registró al mes pasado un gasto total en este ítem por US$ 667 millones, lo que significa un incremento de 81,7% en doce meses (ver infografía).

Según la firma, US$ 192 millones del monto total se hicieron de forma voluntaria. De acuerdo con una presentación que ha realizado el banco a sus propios inversionistas, la mayor parte de estos recursos adicionales se destinan para cubrir riesgos de clientes corporativos y PYME de los sectores más afectados por la pandemia, para el segmento retail y también para reservar frente a los deducibles de las garantías de los créditos de la línea Covid-19.

Otro banco que también reportó provisiones adicionales en sus resultados financieros fue Santander. La firma indicó que a noviembre realizó un gasto en provisiones voluntarias por US$ 110 millones, de un total de US$ 618,3 millones.

Banco de Chile, por su parte, informó que de los US$ 576,8 millones de gasto en este apartado, US$ 113,3 millones fueron adicionales.

A pesar de no haber informado en sus respectivos reportes mensuales provisiones adicionales, a octubre Bci y Scotiabank ya habían realizado un gasto en este sentido por US$ 117 millones y US$ 61,1 millones, respectivamente, según cifras de la CMF.

De acuerdo con los datos del regulador financiero, los bancos han destinado la mayor parte de estos recursos adicionales a cubrir créditos comerciales. Con todo, desde la banca han advertido a las autoridades sobre los posibles impagos de las primeras cuotas de los créditos Covid-19, por lo que han pedido medidas para flexibilizar esas responsabilidades.