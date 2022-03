Grupo Said vende participación en Scotiabank Chile y aterriza en Canadá en la matriz del banco

Banca & FinTech

La familia recibirá US$ 1.000 millones por la transacción. Además, será accionista de Bank of Nova Scotia (BNS) con al menos un 0,6% de la propiedad y podría aumentar hasta 1,2%.

La sociedad entre Bank of Nova Scotia (BNS), matriz de Scotiabank, y el grupo Said sigue estrechando lazos. Ayer, la entidad financiera comunicó a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que alcanzó un acuerdo con el grupo Said -segundo accionista relevante- para adquirir sus acciones en Scotiabank Chile a través de un intercambio por papeles comunes en el banco en Canadá.

Al cierre de la transacción, BNS incrementará su participación accionaria en Scotiabank Chile de un 83% a un 99,8%.

Salvador Said somavía, presidente de Scotiabank Chile. Brian Porter, Ceo de Scotiabank. Foto: Archivo

El grupo compuesto por las familias Said Somavía, Said Handal y Sumar Said recibirá casi US$ 510 millones en efectivo y un paquete de 7 millones de acciones de BNS. De esta manera, el grupo familiar tendrá cerca del 0,6% de la propiedad del banco enlistado en Toronto y Nueva York.

La transacción fue valorada en más de US$ 1.000 millones e incluye la permanencia del grupo Said en el directorio de Scotiabank Chile, manteniendo la presidencia que ocupa Salvador Said.

Asimismo, los Said recibirán el dividendo correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile.

El grupo Said mantenía un 16,76% de la propiedad del banco luego de vender un 7% en mayo de 2021 por un poco más de US$ 400 millones.

Inversión de largo plazo

Salvador Said Somavía afirmó en un comunicado que el acuerdo les permitirá "continuar con la excelente relación con Scotiabank, y formar parte de su grupo de accionistas, teniendo previsto mantener a largo plazo nuestra participación accionaria en este reconocido banco canadiense, líder en las Américas".

El director de banca internacional y transformación digital de Scotiabank, Ignacio Deschamps, resaltó que "estamos encantados de haber realizado esta transacción con el grupo Said, con el que mantenemos una estrecha relación de negocios. Nos complace que la familia Said seguirá participando en el directorio de Scotiabank Chile y Salvador Said continuará como presidente de la junta directiva, en la que está realizando un excelente trabajo".

Deschamps agregó "el Grupo Said tiene una fuerte presencia y experiencia en Chile y Latinoamérica y valoramos sus contribuciones al negocio internacional de Scotiabank".

Para que se concrete la transacción, se necesita la autorización de la CMF y del regulador canadiense.

La apuesta internacional

Desde el círculo del grupo Said indican que la operación no significa la salida del negocio bancario, sino que todo lo contrario: refuerzan su apuesta financiera, pero ahora con una presencia internacional.

Esto, pues el clan familiar tendrá cerca del 0,6% del banco en Canadá. Incluso, la transacción abre una ventana para que los Said puedan llegar hasta el 1,2% de la entidad financiera utilizando los recursos obtenidos.

Un ejecutivo cercano a la familia Said remarca en privado que el grupo hace tiempo que está en un proceso de internacionalización de los negocios: "Hoy están creciendo en el negocio bancario desde una operación internacional, siguiendo en el rubro, pero desde una posición de banca global", sostiene.

Entre los principales activos de la familia Said están Parque Arauco y Embotelladora Andina. La primera compañía tiene presencia en Chile, Perú y Colombia. Mientras que la segunda firma cuenta con operaciones locales, en Argentina y Brasil.

Se estima que el patrimonio de la familia Said es de más de US$ 4 mil millones.

Los accionistas de Scotiabank Canadá

Actualmente, cerca del 95% de los ingresos de Scotiabank provienen de seis mercados: Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile y Colombia. Es el tercer banco más grande en términos de colocaciones en Canadá, Perú y Chile; el quinto más grande en México; el sexto en Colombia y uno de los 10 primeros bancos extranjeros en EEUU.

De obtener la venia de los reguladores, el grupo Said se sumará a un selecto y atomizado grupo de inversionistas. Cerca del 48% de Scotiabank global es controlado por inversionistas institucionales.

Sus tres principales accionistas son RBC Global Asset Management que tiene el 7,18% del banco, seguido de TD Asset Management que posee un 3,03% y luego BMO Asset Management que mantiene un 2,61%.

Durante el año fiscal canadiense, Scotiabank reportó utilidades de más de US$ 7.500 millones, de las cuales el 68% proviene de Canadá y un 18% de los mercados de la Alianza del Pacífico.

La hoja de ruta

Por el lado de Scotiabank, la estrategia en 2022 es continuar diversificando el negocio.

El CEO de Scotiabank, Brian Porter, señaló en el reporte anual que "esperamos obtener unos resultados sólidos en todos nuestros negocios en 2022, ya que las condiciones económicas siguen mejorando".

Apuntó que "nuestro enfoque en ganar escala en nuestros mercados y negocios principales nos ha proporcionado opcionalidad, y hemos logrado un sólido crecimiento".

Añadió que "nuestro modelo de negocio diversificado ha demostrado resistencia a través de la pandemia, y el banco está bien posicionado para lograr su pleno poder de ganancias en el próximo año".

Otro aspecto que destacó Porter fue la compra del 7% de las acciones del grupo Said que materializaron en mayo de 2021. Indicó que "hemos profundizado nuestro enfoque estratégico en las operaciones en toda nuestra huella donde podemos lograr una mayor escala y ofrecer el mayor valor a los clientes, aumentando nuestra participación en nuestras operaciones en Chile en un 7%".

Mencionó que "la presencia de Scotiabank en Chile es un pilar fundamental de nuestra estrategia, y esperamos aprovechar nuestro impulso en los próximos años".