Holding Credicorp anota utilidad neta de US$ 282 millones

El CEO, Walter Bayly, señaló que la organización se encuentra en una posición muy sólida al haberse recuperado del impacto negativo producido por la pandemia del Covid-19.

El grupo financiero peruano, Credicorp, presentó sus resultados financieros del tercer trimestre del 2021. En el periodo registró una utilidad neta de US$ 282 millones, que se tradujo en un return on averge equity (ROAE o rentabilidad para los accionistas) y un return on average assets (ROAA o rentabilidad de los activos) de 18,5% y 1,9%, respectivamente.

El CFO de Credicorp -holding que agrupa a BCP, BCP Bolivia, Credicorp Capital, Grupo Pacífico, Prima AFP, Mibanco, Mibanco Colombia, Atlantic Security Bank y Krealo-, César Ríos, señaló que los resultados estuvieron impulsados por la recuperación en la mayoría de sus líneas de negocio. En banca universal la rentabilidad se explicó por el nivel bajo de provisiones y el crecimiento de ingresos core. En microfinanzas, Mibanco mostró una evolución positiva de desembolsos estructurales de menor riesgo, donde la implementación del modelo híbrido viene dando frutos.

Credicorp en el futuro

El CEO de Credicorp, Walter Bayly, señaló que la organización se encuentra en una posición muy sólida al haberse recuperado del impacto negativo producido por el Covid-19 en la economía global y, especialmente, en Perú.

Luego de recordar que es el último conference call del cual participa como CEO de Credicorp, precisó que el futuro de la organización debe considerar tres temas claves. En primer lugar, que se mantengan las políticas macroeconómicas prudentes en los países donde opera el grupo; en segundo, enfocarse en las diversas iniciativas digitales; finalmente, consideró que es vital seguir articulando las iniciativas ESG en Credicorp.