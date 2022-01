Howard Marks: “El tiempo, no el momento oportuno, es la clave para crear riqueza en el mercado de valores”

Banca & FinTech

El gurú de las finanzas y cofundador de la gestora de fondos Oaktree Capital, explicó por qué es mejor invertir y mantener a largo plazo y disparó contra quienes compran y venden tratando de vencer al mercado.

El gurú de las finanzas, Howard Marks, volvió a publicar uno de sus "memos" dirigidos a clientes, muy esperados en el mercado.

Marks es cofundador de Oaktree Capital, una de las mayores gestoras de fondos alternativos del mundo, que se ha hecho más conocida en Chile desde que adquirió el 20% de la AGF chilena Singular en 2019 y por invertir más de US$ 1.100 millones en el rescate de Latam Airlines.

En su reciente publicación, el inversionista se refirió a por qué es mejor invertir en activos financieros manteniéndolos a largo plazo, que vender y comprar constantemente. "Creemos que el tiempo, no el momento oportuno, es la clave para crear riqueza en el mercado de valores", afirma.

"Compre barato, venda caro"

El memo inicia así: "Todo el mundo está familiarizado con el viejo dicho que se supone que captura la proposición básica de la inversión: 'compre barato, venda caro'".

Siguiendo esta idea dice que muchas ventas de activos se hacen porque a la gente le gusta que sus activos muestren ganancias y temen que éstas desaparezcan.

Sin embargo, Marks no cree que esa sea una decisión correcta. "No digo que los inversionistas no deban vender activos apreciados y obtener ganancias. Pero ciertamente no tiene sentido vender cosas solo porque están al alza", señala y añade que "es aún peor venderlas, solo porque están a la baja".

El gurú de las finanzas explica que hay inversionistas especializados que compran y venden constantemente, que aprovechan estas malas decisiones que toman otros. Pero esta forma de invertir no es una buena idea para la mayoría porque "hay muy pocas ocasiones para hacerlo de manera rentable y muy pocas personas que posean la habilidad necesaria para aprovechar estas oportunidades".

"Tener inversiones es lo más importante"

"Lo que está claro para mí es que simplemente tener inversiones es, lejos, 'lo más importante'. (¡Alguien debería escribir un libro con ese título!) La mayoría de las carteras gestionadas activamente no superarán al mercado como resultado de la manipulación de las ponderaciones de la cartera o de la compra y venta, con fines de sincronización del mercado. Puede intentar aumentar los rendimientos participando en tales maquinaciones, pero es poco probable que estas acciones funcionen en el mejor de los casos, y pueden interferir en el peor de los casos", declara Marks.

Con respecto a las pensiones, el inversionista señala que "prácticamente se garantiza que alguien que ingresa a la edad adulta hoy estará bien protegido para cuando se jubile si simplemente comienza a invertir rápidamente y evita alterar el proceso mediante el trading".

El cofundador de Oaktree asegura que la filosofía de mantener las inversiones a largo plazo está detrás del éxito de su firma.

Marks destaca que "por lo general, cada máximo del mercado es seguido por uno más alto y, después de todo, solo importa el rendimiento a largo plazo. Reducir la exposición al mercado a través de ventas mal concebidas y, por lo tanto, no participar plenamente en la tendencia positiva a largo plazo de los mercados es un pecado capital en la inversión".