Importante ejecutivo español del grupo BBVA asumirá como CEO de Forum

Cambios importantes se vienen en la principal compañía financiera automotriz del país. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, el gerente legal de Forum, Tomás Wilkens, informó que durante una sesión extraordinaria del directorio de la empresa "se tomó conocimiento y se aceptó la renuncia presentada por el gerente general de la compañía, Mauricio Fuenzalida Espinoza, la cual se hará efectiva a partir del día 16 de diciembre del presente año".

Tras esto, el directorio de la firma del grupo español BBVA acordó designar a Ignacio Sanz y Arcelus como gerente general, quien asumirá el cargo el 30 de marzo de 2020. Mientras tanto, actuará en calidad de CEO interino Marcelo González.

Sanz y Arcelus es por el momento country manager de BBVA Paraguay, negocio que los españoles vendieron al Banco GNB Paraguay, filial del Grupo Financiero por US$ 270 millones a comienzos de agosto y se espera que se concrete la operación durante este trimestre.

El ejecutivo ibérico inició su carrera en el grupo BBVA en 1992. Se desempeñó primero en el banco en España y también desde 2012 fue director financiero de BBVA Francés en Argentina. Como country manager de BBVA Paraguay estaba desde fines de 2017.

Su arribo a Chile se da luego de los intentos de BBVA por buscar interesados en comprar la propiedad de Forum, el último eslabón de la compañía española en el país luego de vender el banco a Scotiabank el año pasado por US$ 2.200 millones.

No obstante, este proceso de enajenación no habría logrado concretarse tras el alto precio que estaban pidiendo desde Madrid, que según conocedores de las negociaciones, se esperaban ofertas cercanas a los US$ 1.000 por Forum.