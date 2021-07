Inversión de fondos de venture capital y private equity en PYME y emprendimientos llega a US$ 942 millones

Banca & FinTech

Los sectores que se llevan la mayor parte de las inversiones son: tecnologías de la información, FinTech, energía, data management e industria alimentaria.

Los fondos de inversión de venture capital o capital de riesgo y private equity o capital privado están jugando un rol importante en el desarrollo de las pequeñas empresas. Las inversiones acumuladas de los fondos públicos y privados totalizan US$ 942 millones en PYME y emprendimientos en Chile, según el último reporte de VC&PE de la Asociación de Chilena de Fondos de Inversión (ACAFI).



La cifra corresponde a los fondos apoyados por el programa especial de Corfo, creado en 1998, y considera los aportes privados y de la entidad estatal. El dato refleja un crecimiento de 8% respecto al cierre del año anterior.

Del total, US$593 millones corresponden a fondos de venture capital y US$ 349 millones a fondos de private equity, beneficiando a un total de 374 empresas.

Los sectores que concentran las inversiones más relevantes son: tecnologías de la información y comunicaciones, con 40%; FinTech, con 16%; energía, data management e industria alimentaria, cada uno con 8% del total.

En cuanto al tamaño de las empresas apoyadas, el 61% de corresponden a microempresas, mientras que el resto a pequeñas y medianas empresas.

Según el informe de ACAFI -que cuenta con la colaboración de Corfo y Lavca- sólo durante 2020 los fondos de VC&PE sumaron inversiones en Chile por US$ 70 millones, beneficiando en este periodo a 48 pymes y emprendimientos. En ese lapso, los fondos de venture capital registraron inversiones por US$ 36 millones repartidos en 36 fondos, mientras que la industria de private equity alcanzó los US$ 34 millones, distribuidos en 12 fondos.

Según el presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, estos números demuestran que la industria "ha sido capaz de enfrentar un complicado 2020, muy afectado por los efectos del Covid-19".

En sa línea, el presidente de la Comisión de VC&PE y director de ACAFI, José Antonio Jiménez, destaca "la necesidad de promover la industria del VC&PE como eslabón clave en la cadena de financiamiento de las empresas, especialmente micro y PYME".