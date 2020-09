Itaú apuesta por la Portabilidad Financiera: espera sumar 10 mil clientes nuevos por mes

Banca & FinTech

El gerente general del banco, Gabriel Moura, adelanta que los canales digitales serán un factor clave en la estrategia de la entidad financiera.

El próximo 8 de septiembre es uno de los días más esperados por la banca, ya que comienza a regir la Ley de Portabilidad Financiera, la que busca facilitar el traspaso de productos financieros desde una entidad financiera a otra sin mayores inconvenientes.

Se anticipa una dura competencia por “portar” a los clientes del sector, donde la tecnología y la agilidad de los procesos será un factor clave para sumar a nuevos usuarios.

Uno de los actores que pretende sacarle partido a la Portabilidad Financiera es Banco Itaú, entidad liderada por su CEO, Gabriel Moura, quien en entrevista con DF asegura que ofrecerán una propuesta de valor distinta, potenciando los canales digitales, mayores beneficios de de la tarjeta de crédito y tasas hipotecarias atractivas para los futuros clientes.

Las metas de Moura son ambiciosas: duplicar mensualmente el número de clientes nuevos. Ello, considerando que la base actual de usuarios nuevos que ingresan llegan a 5 mil cada 30 días.

“La portabilidad ayudará a la movilidad de los clientes, principalmente en los créditos, donde hay garantías que, en el caso del hipotecario se favorece esto, pero siempre dentro de un contexto que ya vivimos un mercado bastante eficiente”, dice el ejecutivo brasileño, quien reemplazó a inicios de año a Manuel Olivares en la gerencia general.

- ¿Cómo se está preparando Itaú para la Portabilidad Financiera?

- Nosotros hicimos todo un proceso de digitalización de la portabilidad, donde el cliente podrá portar su cuenta a Itaú eligiendo sus productos a través del sitio del banco. Todo de manera fácil y sencilla.

- ¿Cuál será la oferta diferenciadora del banco respecto de la competencia?

- Pondremos el foco en lo digital, en créditos hipotecarios y en una novedosa plataforma de inversiones. Los clientes que elijan portarse a Itaú serán atendidos en una de nuestras sucursales digitales, donde el cliente se relaciona con su ejecutivo a través de canales remotos, como teléfono, web y un chat al que se puede acceder desde la misma App. y que, además, tiene un horario extendido de atención.

- ¿Cuál es la meta de Itaú respecto de la portabilidad?

- Si nosotros miramos el banco en los últimos doce meses, hemos crecido de una manera importante en nuestra base de clientes. El objetivo que tenemos con la portabilidad es doblar la adquisición de clientes mensuales. Me parece una meta posible.

- ¿Cuántos clientes nuevos implica eso?

- Habitualmente ingresan 5 milclientes nuevos por mes y el objetivo es ir a un poco más de 10 mil clientes nuevos mensuales y lo más rápido posible. Somos ambiciosos y creemos que nuestra oferta de valor es bastante atractiva y distinta de lo que hay en el mercado.

- ¿A qué segmentos quieren apuntar?

- Creo que todavía podemos hacer diferencia en el mercado bancario desde el punto de vista de la atención y digitalización. La estrategia está más enfocada en los clientes que ya están bancarizados que entrar en segmentos nuevos.

Reducción de arriendos

Otra de las tareas que hoy ocupan a Moura es impulsar el programa Remote First, que fue anunciado el 20 de agosto y que implica que buena parte de los trabajadores de Banco Itaú se mantendrán realizando sus labores de manera remota hasta por lo menos fines de enero de 2021.

- ¿Cuál es el objetivo de Remote First?

- La idea es que las personas ganen en productividad y un estilo de vida mejor al que tenían, sin afectar sus responsabilidades ni su performance. La pandemia probó que la teoría de trabajo remoto que nosotros teníamos era posible y nos dio la oportunidad de testear eso en la vida real y funcionó. Tenemos el 90% de las áreas centrales del banco operando de manera remota.

- ¿Esto significará una reducción de sucursales?

- La red de sucursales no puede trabajar de forma remota. Es uno de los negocios que tenemos donde debe haber presencia física. Donde hay un beneficio para el banco desde el punto de vista de eficiencia es en los edificios corporativos.

- ¿Están evaluando dejar de arrendar algunos pisos de los edificios corporativos por el trabajo remoto?

- La expectativa es reducir la cantidad de arriendos que tenemos. Todavía estamos cerrando los cálculos de cuánto supone esto, pero pasará por una revisión de los espacios que tenemos.

Riesgo de crédito

- ¿Cómo ve la situación del riesgo de crédito en el país dada la crisis?

- Creo que veremos dos situaciones. En primer lugar, compañías con una estructura financiera eficiente, competitivas en relación a su mercado y que han estado con ventas muy bajas en los últimos meses, es decir, son buenas empresas que están pasando por una crisis de liquidez. Cuando vuelva la actividad económica claramente se podrán reactivar.

- ¿Cuál es el segundo caso?

- Son empresas que ya tenían una estructura de capital menos óptima, que se veían afectadas en su competitividad en el mercado y que la pandemia tornó mucho más difícil su situación. Claramente, para estas empresas la vida post pandemia será bastante desafiante.

Para las empresas del primer caso el crédito ayuda a pasar este momento, pero para el segundo ejemplo, es otra la discusión. Pueden ser empresas que necesitan ser capitalizadas, que deban repensar su estructura de costos o los mercados donde actúan. Es muy importante entender que el crédito no es una solución para todos los problemas.

- ¿Le preocupan proyectos de ley como la postergación de créditos?

- La banca hizo un esfuerzo bastante importante desde el punto de vista de dar más plazo a los clientes para pagar sus créditos hipotecarios y de consumo, por lo que gran parte de la demanda ya fue atendida de esta manera. Cualquier cosa que impacte la industria de una manera muy negativa sea por riesgo de crédito o liquidez, no ayuda desde el punto de vista de la sustentabilidad.



CorpGroup: "El banco no se verá afectado por la situación de un accionista"

- ¿Cómo observa la situación de uno de los principales accionistas de CorpGroup, también uno de los principales accionistas (26,5%) de Itaú Chile, que esta semana informó de una compleja situación de liquidez?

- No veo particularmente un impacto en el banco por la situación de CorpGroup. De verdad, no tengo información sobre ellos distinta de otros accionistas, pero no veo que la situación de CorpGroup vayan a influenciar a los clientes del banco.

- ¿No queda en riesgo algún indicador de solvencia de Itaú Chile si CorpGroup cae en default?

- No hay relación entre la posición de riesgo del banco y de un accionista. Hay una separación y el banco no se verá afectado desde el punto de vista de liquidez, crédito, riesgo de mercado u operacional por un determinado accionista.

- ¿A propósito de la situación de CorpGroup se ha evaluado la posibilidad de distribuir dividendos en 2021, dado que hace unos meses anunciaron lo contrario?

- Como anunciamos en el pasado, debido al deterioro de los intangibles por la combinación de negocios del banco -básicamente el goodwill-, debemos cerrar el año con una pérdida contable, y, por ende, el banco no tendría los resultados para realizar una distribución de dividendos en 2021.

- ¿Itaú podría comprar las acciones del grupo Saieh mediante una OPA?

- Una discusión de accionistas es una cosa y otro tema son los asuntos de la administración del banco. Nosotros no entramos en discusiones de accionistas porque no tenemos información al respecto. Nuestro foco es la gestión del banco.