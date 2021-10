Itaú Chile anuncia la venta de ciertas opciones de acciones por parte de Corpgroup

Banca & FinTech

El holding del grupo Saieh ofrecerá al mercado el 10,6% de sus opciones en una subasta en Chile, y el 16,56% restante se distribuirá a los acreedores de Corpgroup, incluidas las filiales de Itaú Unibanco, accionista controlador de Itaú Chile.

Banco Itaú Chile informó esta mañana que inició un proceso de oferta de opciones preferentes legales en el mercado, relacionada con una oferta de opciones que dan derecho a los titulares de las acciones ordinarias en circulación del banco, incluidas las acciones representadas por American Depositary Shares, a adquirir un total de 461.111 millones de las acciones ordinarias de la firma.

Desde el banco indicaron que, a la fecha del registro de la Oferta de Opciones Preferentes Legales, Corpgroup y sus afiliadas poseían aproximadamente el 27% de las acciones ordinarias de Itaú Chile y tiene derecho a una cantidad correspondiente de opciones.

Sin embargo, desde la entidad indicaron que la capacidad del holding ligado al empresario Álvaro Saieh para ejercer dicha opción está sujeta a la supervisión y aprobación del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, debido a que está sujeto a la supervisión y jurisdicción de esa instancia, como resultado de que se sometió a la protección bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos el 25 de junio de 2021.

Luego de que Corpgroup haya presentado una solicitud al tribunal estadounidense para que se le permita vender sus opciones, y de conformidad con la orden de la Corte del 20 de octubre de 2021, Corpgroup ofrecerá a la venta del 10,6% de sus opciones en una subasta bursátil en Chile, y el 16,56% restante se distribuirá a los acreedores de Corpgroup, incluidas las filiales de Itaú Unibanco Holding, accionista controlador de Itaú Chile.

"En relación con la subasta, el 20 de octubre de 2021 CorpGroup nos informó que había designado a BTG Pactual Chile corredores de bolsa y LarrainVial corredora de bolsa para facilitar la venta de las opciones de CorpGroup que se ofrecerán a la venta en dicha subasta, por lo cual recibirán tarifas habituales. Se espera que la subasta comience el viernes 22 de octubre de 2021 y concluya el martes 26 de octubre de 2021", señalaron.

Además, el Banco BTG Pactual -Sucursal Cayman, junto con sus afiliadas-, y LarrainVial corredora de bolsa también actúan como administradores de distribuidores en relación con la oferta de derechos de la compañía y también pueden actuar como agentes de colocación con respecto a las acciones ordinarias de la compañía que no estén suscritas en la oferta de opciones", agregaron.

Desde el banco apuntaron que no participará en la subasta ni en la distribución a los acreedores de las opciones de CorpGroup y que, además, no puede garantizar que los acreedores y otros terceros interesados no presenten apelaciones en relación con la subasta, la distribución de los acreedores o la aprobación de ambos por parte del tribunal.