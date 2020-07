Itaú informa al regulador pérdida contable por casi US$ 1.000 millones a junio

Banca & FinTech

Itaú Chile informó en la tarde de este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en los estados financieros correspondientes a junio de este año registrarán una pérdida contable por US$ 930 millones.

En el hecho esencial el banco detalló que el efecto no recurrente se debe como resultado del deterioro de la plusvalía (goodwill) de su unidad de negocios de Chile por US$ 545,7 millones y de los activos intangibles generados por combinación de negocios de su operación en Colombia por US$ 384,4 millones.

En la comunicación la entidad financiera detalló que estas pérdidas contables no recurrentes, obedecen principalmente al estado de la economía al 30 de junio de 2020, la valorización de mercado del Banco, las tasas de descuento aplicables y otros cambios en variables causados por la incertidumbre en la situación macroeconómica, los que combinados resultaron en una valorización de las referidas unidades de negocio inferior al valor al que se encuentran registrados en la contabilidad del Banco.

"Estas pérdidas son de carácter contable y no tienen impacto en la liquidez del Banco, ni en su posición de riesgo de mercado y de crédito. Tampoco afecta la capacidad del Banco de distribuir dividendos en ejercicios posteriores al año 2020. Adicionalmente, esto no impacta la solvencia del Banco ni su capitalización en capital Tier 1 (Common Equity Tier 1 capital, CET 1 por sus siglas en inglés), conforme los estándares de Basilea III", dijeron desde el banco.

Añadieron que los estados financieros consolidados de Itaú Corpbanca al 30 de junio de 2020 serán emitidos y publicados oportunamente, conforme las reglas y plazos previstos en la normativa aplicable de la CMF.