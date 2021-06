Itaú propone a sus accionistas un aumento de capital por más de US$ 1.150 millones para cumplir con Basilea III

Banca & FinTech

Una parte de la inyección también irá sustentar el crecimiento digital del banco. Además, se pedirá a los accionistas distribuir no más de un 30% de las utilidades de 2021 en la junta del primer cuatrimestre del próximo año, es decir, el mínimo legal.

Banco Itaú Chile informó este jueves que el directorio convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas el 13 de julio, con el objetivo de aprobar un aumento de capital por US$ 1.151,2 millones.

De acuerdo con un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la operación será para incrementar los niveles de capitalización de acuerdo a los estándares de la nueva regulación bancaria, además de sustentar el crecimiento de la estrategia digital.

"Se hace presente que dicho aumento de capital tiene por objeto sustentar el crecimiento futuro del Banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país, conforme los estándares de Basilea III y según lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero", señala el documento firmado por el gerente general del banco, Gabriel Moura.

El monto que plantea inyectar la firma supera ampliamente lo previsto por algunos actores del mercado, que estimaban un monto no por sobre los US$ 850 millones.

Por ejemplo, de acuerdo con previsiones de BICE Inversiones, Itaú debería realizar un aumento de capital de entre US$ 750 millones y US$ 850 millones para afrontar estos desafíos. Similares cifras tenían desde Quest Capital, que consideraban que hacia el año 2022 el banco necesitaría entre US$ 700 millones y US$ 800 millones.

Se acercan, eso sí, estimaciones hechas por Credicorp Capital, que adelantaba una cifra entre US$ 620 millones y los US$ 1.000 millones.

Finalmente, el directorio de la entidad de capitales brasileños pedirá a los accionistas distribuir no más de un 30% de las utilidades de 2021 en la junta del primer cuatrimestre del próximo año, es decir, el mínimo legal.