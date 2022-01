JPMorgan sube el sueldo del CEO Jamie Dimon 10% a US$34,5 millones en 2021

Banca & FinTech

El aumento reconoce el desempeño del ejecutivo en el año más rentable para el mayor banco en Estados Unidos.

JPMorgan Chase & Co. subió la compensación total del CEO, Jamie Dimon, en un 10% a US$ 34,5 millones por su trabajo en 2021, el año más rentable registrado por la empresa.

El paquete para Dimon, quien usualmente es el director ejecutivo mejor pagado de la banca de Estados Unidos, incluye US$ 28 millones de acciones restringidas vinculadas al desempeño, un salario base anual de US$ 1,5 millones y un bono en efectivo de US$ 5 millones, dijo el jueves el banco más grande de Estados Unidos en un documento al regulador.

Dimon, de 65 años, recibió US$ 31,5 millones al año tanto para 2020 como para 2019.

"En medio de los continuos desafíos de Covid-19 y las interrupciones de la cadena de suministro, bajo la dirección del Sr. Dimon, la empresa continuó atendiendo a sus clientes y clientes en todo el mundo", dijo el banco en la presentación. Lo hizo "durante una época de demandas comerciales sin precedentes, mientras apoyaba y brindaba un entorno de trabajo seguro para sus empleados e invertía y ejecutaba iniciativas estratégicas".