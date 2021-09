KPMG refuerza negocio de asesorías, empresas no reguladas y ESG

Banca & FinTech

La semana pasada ficharon al español Santiago Barba como nuevo socio del área de Advisory, quien cuenta con una destacada trayectoria en la industria de infraestructura.

En noviembre el abogado Francisco Lyon cumplirá un año al mando de las operaciones de KPMG Chile en calidad de socio principal. Tras reemplazar en 2020 a Cristián Bastián, durante este año ha realizado ajustes para potenciar a la “Big Four” en el marco del programa internacional de la firma denominado “One Americas”.

El cambio más reciente fue la incorporación del ejecutivo español Santiago Barba, quien asumió la semana pasada como socio del área de Advisory (Asesorías), una de las tres líneas de negocios más relevantes de la consultora. La otras dos son Impuestos y Auditoría, que están lideradas por Rodrigo Stein y Joaquín Lira, respectivamente.

“Estamos enfocados en materializar el proyecto One Americas. Esto implica un trabajo más integrado con la matriz internacional, apoyos recíprocos, traspasos a profesionales, etc. Todo, con miras a atender de mucho mejor forma a nuestros clientes y crecer de manera sustentable”, dice en entrevista a DF el abogado que llegó en 2010 a KPMG luego de ser socio del Estudio Philippi (hoy Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria)

- ¿En concreto, que implica “One Americas” en KPMG Chile?

- Significa fortalecer las tres líneas de negocios de la mano de atraer nuevos talentos, con un enfoque más integrado de todas las áreas. Queremos ser conocidos no por ser los más grandes, sino por ser los mejores.

- ¿Y cuáles son los planes para lo que resta del año y 2022?

- La idea es equilibrar todos los servicios por líneas de negocios para que el cliente se sienta conforme en todos los servicios. Tener solo un área potente y otra débil no sirve de mucho, por eso estamos potenciando al máximo los talentos existentes y atrayendo nuevos ejecutivos a la firma.

En Advisory acabamos de traer a Santiago Barba, quien proviene del grupo español Ferrovial, y es un referente del negocio de infraestructura. Antes de llegar a KPMG era responsable de desarrollo de negocio de aeropuertos y energía.

- ¿Qué ocurrirá con las líneas de negocios de Impuestos y Auditoría?

- En la primera siempre hemos sido fuertes y próximamente llegarán tres reconocidos ejecutivos que, por un tema de confidencialidad, no puedo revelar sus nombres. Asimismo, estamos potenciando las promociones internas.

Mientras que en Auditoría, hemos realizado una inversión relevante para mejorar aún más la calidad de servicio y también se integrarán nuevos profesionales.

- ¿Qué otros negocios buscan potenciar?

- Quisiera destacar la nueva mirada que tenemos de los clientes no regulados de manera de entender mejor sus necesidades y ofrecer las metodologías más apropiadas para este tipo de compañías a las que nosotros las llamamos “Private Enterprise”. Son empresas medianas, pueden ser family offices y empresas no abiertas en bolsa que necesitan un servicio especializado. Este negocio ya lo ofrecíamos, pero no con la mirada de ahora, mucho más profunda.

El otro tema que estamos profundizando son nuestros servicios de asesoría en ESG (ver recuadro).

Empresas post Covid-19

- Usted está en permanente contacto con las empresas ¿Cómo las visualiza post Covid-19 y cuál es el principal temor del sector empresarial?

- Más que la pandemia, la preocupación viene por la estabilidad y el futuro del país. Las decisiones se van modelando con cierto grado de incertidumbre y hay proyectos de inversión que no se realizan de la manera que se habrían realizado si no existiera ese factor de incertidumbre.

- ¿Cuál es ese factor?

- En el mediano plazo es la situación política y estabilidad económica del país. Esto es una cadena, son vasos comunicantes, más allá de los efectos de la pandemia o el aumento de las tasas de interés, ese es el principal factor de incertidumbre de las empresas.

- ¿Y cómo está la salud financiera de las empresas?

- Hay distintas realidades según industria, pero un factor común que he observado durante la pandemia es la optimización de costos.

Exgerenta de Acción Empresas

impulsará negocio de Sostenibilidad

Otro de los fichajes de KPMG fue el arribo de la exgerenta de Desarrollo de Acción Empresas, Karin Eggers, quien asumió como directora de Sostenibilidad. "La idea es fortalecer los servicios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) de una empresa e integrar esta visión en todas las líneas de KPMG", señala.

Entre los servicios que ofrece al mercado destaca la asesoría en estrategias de descarbonización y cambio climático, economía circular y huella hídrica. En la línea social, derechos humanos, mediciones de impacto, relacionamiento comunitario, políticas de diversidad, inclusión y perspectivas de género, entre otros. "Rediseñamos el área y fortalecimos particularmente la asesoría en diligencia y conducta responsable", señala.