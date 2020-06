La ambiciosa meta que se propuso Sichel para BancoEstado: 100.000 créditos Covid-19 otorgados a fines de julio

Banca & FinTech

La tarea no parece sencilla. Según datos del Administrador del Fogape al 15 de junio, la firma estatal había otorgado 40.738 de estos préstamos a las PYME.

Una importante meta le puso el nuevo presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, a la institución. En conversación con Fundación Ciudadanos en Acción a través de redes sociales, el exministro de Desarrollo Social señaló que busca que el banco haya entregado al cierre del próximo mes 100.000 créditos Covid-19 a través del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).

"Quiero que el banco llegue a fines de julio con 100.000 créditos Fogape puestos", dijo Sichel consultado por sus objetivos.

La tarea no parece sencilla. Según datos del Administrador del Fogape que están presentes en el Ministerio de Hacienda, al 15 de junio -a un mes y medio de iniciarse el programa- la firma estatal había otorgado 40.738 de estos préstamos a las PYME.

De hecho, a la misma fecha, todo el conjunto de la banca ha entregado 100.468 de créditos Covid-19.

Según el otrora vicepresidente ejecutivo de Corfo, un cambio que ha realizado en el banco desde su llegada es el tiempo de respuesta a los que van a solicitar un crédito a través del Fogape, pero que no son clientes de la firma.

"El banco es la ventanilla principal de personas que llegan a pedir Fogape que nunca han estado en el sistema bancario. Todos los otros van a los otros bancos. Los otros bancos han aceptado a los que son clientes, pero no al que no es cliente, porque obviamente tienen que hacer una evaluación de riesgo sin saber quién es la persona. El banco lo que ha hecho es hacer muy rápido el proceso para el que es cliente y para el que no lo es lo ha hecho más lento, porque no tiene información. Nosotros cambiamos la carreta, o sea, al que es cliente lo vamos a atender en la misma línea, pero al que no es cliente lo vamos a tratar de atender en el mismo tiempo al que atendemos a los que lo son", apuntó.

Las otras metas

De acuerdo con Sichel, algo que observó cuando llegó a presidir BancoEstado es la "vocación social" de sus trabajadores, aunque también tiene objetivos acerca de factores que considera se deben mejorar, como el desarrollo digital de la entidad.

"Algunas brechas entre pequeñas y medianas empresas, que creo es el desafío más grande hacia adelante y La poca capacidad de innovación, que es lo que estamos trabajando", indicó el exsecretario de Estado.

En el corto plazo, dijo, pretende reducir en un tercio las filas que se encuentran afuera de las sucursales de BancoEstado.

"Yo quiero reducir un tercio las filas. Parece que fuera algo que a la gente no le importa, pero a mí me obsesiona, porque ahí se está contagiando gente que puede morir. Esa es la meta de aquí al próximo viernes", apuntó.

Por otro lado, también pretende desarrollar la inclusión financiera a través de la tecnología.

"Quiero desarrollar negocios en el banco que permita inclusión tecnológica, acceso a mecanismos financieros y que BancoEstado sea el único banco en muchos lados, pero que ese único banco esté en cada barrio y eso puede estar en un teléfono, en una caja vecina, en una Cuenta Rut", acotó.