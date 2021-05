LarrainVial lanza fondo que financia unidades no vendidas por las inmobiliarias

Banca & FinTech

Busca solucionar problemas de liquidez de esta firmas, vinculados a retrasos producto de la pandemia.

Una tormenta perfecta enfrentan las inmobiliarias desde el estallido social de 2019, a lo que se sumó la crisis del Covid-19. La administradora de fondos de LarrainVial lanzó un vehículo que promete darles refugio mientras pasa la tormenta.

Su nuevo fondo Oportunidad Inmobiliaria busca entregarle a estas firmas una fuente de financiamiento, a través de la compra de stock existente de inmuebles no vendidos.

Para esto, la gestora hizo una alianza con Diego Fleischmann, socio de Migrante y Xepelin, y con Juan Pablo Gazmuri, exgerente de Empresas e Inmobiliaria en Banco Itaú.

El instrumento ya levantó UF 1 millón con el que adquirirá propiedades en Santiago, en comunas como Lo Barnechea, y en regiones, en ciudades como Viña del Mar, Temuco y Rengo.

El retorno estimado del fondo es de UF+8 y el plan es lanzar un segundo fondo de este tipo.

Fleischmann explica los problemas que enfrentan las inmobiliarias. "Por el lado estrictamente inmobiliario, producto de las cuarentenas se retrasan las construcciones, esos retrasos redundan en mayores costos y, una vez que terminas, los tiempos de recepción y entrega, por parte de las municipalidades, se han alargado enormemente. Además al no poder disponer de las salas de ventas en pandemia, las ventas también cayeron", señala.

Por el lado financiero, "frente a este evento de incertidumbre, los bancos están más restrictivos con los financiamientos para inmobiliarias y con las políticas de créditos hipotecarios para el cliente final", dice Fleischmann.

"No es un fondo de deuda en distress", advierte el portfolio manager del fondo, Gonzalo Rodríguez. "La inmobiliaria no tiene por qué quebrar, pueden haber cosas específicas que tengan más lento a un proyecto. El objetivo es adelantar la liquidez prevista y así le damos tiempo a la inmobiliaria para que pueda vender tranquila y no tenga que salir a 'matar' precios", detalla.