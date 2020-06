Más de 14.000 solicitudes de créditos Covid-19 han sido rechazadas por no cumplir con políticas de cada institución financiera

Banca & FinTech

Otros 19.899 requerimientos de las PYME no han cumplido con las exigencias del programa Fogape para ser elegible.

Este miércoles, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó datos más detallados sobre el programa de otorgamiento de créditos Covid-19, con información hasta el 5 de junio.

De acuerdo con eso, las instituciones financieras que participan de la medida han recibido un total de 223.187 solicitudes por parte de PYME para acceder a estos préstamos. De esa cifra, se han cursado 85.410, mientras que otras 38.342 se han aprobado y 9.241 solo se han registrado y están a la espera de un proceso de evaluación. El monto equivalente a los créditos que se han otorgado corresponde a UF 152,2 millones

Las que están en estado de evaluación a la fecha del reporte eran 29.179.

Del mismo modo, 61.015 requerimientos han sido rechazados, lo que es igual a recursos por UF 64,9 millones. De este número, 19.899 no han cumplido con las exigencias del programa Fogape para ser elegible, mientras que 14.225 han sido rechazados por no cumplir con las políticas crediticias de cada banco o cooperativa participante. 26.891 no han sido ingresadas con la cantidad necesaria de información, por lo que también son eliminadas.

La mayor cantidad de solicitudes que no prosperan está concentrada en el tramo de PYME con ventas anuales hasta UF 25.000, con 57.368. Lo anterior se condice también con los 197.684 requerimientos que ha tenido este segmento, es decir, el 88,5% del total.

Situación por banco

Hasta el 5 de junio, BancoEstado ha sido la institución que más solicitudes ha recibido, con 135.345. De ese total, la entidad presidida ahora por Sebastián Sichel ha cursado 34.565, equivalente a UF 14,6 millones. A lo anterior se suman otros 20.094 que han sido aprobados, pero que todavía no se han entregado o fueron desistidos por los clientes.

El banco estatal también ha sido el que más requerimientos de créditos ha negado, con 50.502 rechazos, lo que es igual a un monto de UF 42,9 millones. 16.737 de estos han sido por que las PYME no cumplen con las exigencias del programa impulsado por el gobierno, mientras que 6.910 por no pasar satisfactoriamente por la evaluación crediticia del banco. El resto de las 26.855 pedidos de préstamos que han sido rechazados se debe a la falta de información de estas.

En el sector privado, Santander ha sido el banco que más solicitudes ha rechazado, con 5.555, equivalente a UF 6,2 millones. De ese total, 3.228 requerimientos han sido negados por el análisis de riesgo de la firma, mientras que los 2.327 restantes por no cumplir con las condiciones que señala el Fogape.

El banco de capitales españoles ha sido la institución privada que más créditos ha cursado, con 18.464, lo que representa un total de UF 39,5 millones. A eso hay que sumar los 1.728 requerimientos que han sido aprobados.

Institución financiera Solicitudes recibidas Solicitudes registradas Solicitudes en estado de evaluación Solicitudes aprobadas sin cursar / o desistidas Solicitudes cursadas Rechazos por no cumplir con exigencias del programa Rechazos por políticas de cada institución Rechazos por falta de información Banco de Chile 19.415 974 1.350 2.319 14.263 111 397 1 Internacional 223 - 90 18 79 6 10 20 BancoEstado 135.345 974 23.716 19.956 34.565 16.737 6.910 26.855 Scotiabank 7.136 1.632 184 332 2.434 124 2.430 - Bci 24.259 - 3.123 9.479 11.448 199 10 - Bice 275 58 62 84 65 - 5 1 santander 25.792 - 45 1.728 18.464 2.327 3.228 - itaú 9.588 - 294 4.027 3.904 371 992 - security 1.018 87 298 169 146 14 236 13 consorcio 47 - 3 11 27 - 6 - Coopeuch 89 22 14 17 15 10 1 1 Total 223.187 9.241 29.179 38.140 85.410 19.899 14.225 26.891

Fuente: CMF