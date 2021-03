Mercado estima que Banco Itaú podría aumentar su capital en hasta US$ 850 millones

Banca & FinTech

Los analistas de la industria reaccionaron a las declaraciones que hizo el CEO de la entidad, Gabriel Moura, quien reconoció la posibilidad de que se inyecten nuevos recursos. ¿El destino? Cumplir con Basilea III y comprar la participación minoritaria de CorpGroup Banking en Colombia.

Varias corredoras de bolsa venían indicando que Banco Itaú Chile iba a necesitar un aumento de capital para cumplir con las exigencias de Basilea III y la compra de la participación minoritaria de CorpGroup Banking en la filial colombiana del banco.

En entrevista con Bloomberg, el gerente general de la compañía, Gabriel Moura, reconoció que en “los últimos dos años, debido al malestar social en Chile y la pandemia, no hemos podido generar el capital que buscábamos”. Añadió que un aumento de capital “es probable que lo hagamos en un futuro cercano”.

De acuerdo con las estimaciones de BICE Inversiones, Itaú debería realizar un aumento de capital de entre US$ 750 millones y US$ 850 millones para afrontar estos desafíos.

Similares cifras tiene el analista senior de Quest Capital, Jorge Ríos, quien considera que hacia el año 2022 el banco necesitaría entreUS$ 700 millones y US$ 800 millones.

Ríos apunta que Itaú Chile debería concretar el aumento de capital a fines de 2021 o comienzos de 2022. Todo ello, “para concretar la compra de Colombia. Esta operación demanda un total de US$ 330 millones aproximadamente, lo que restaría cerca de 100 puntos base del Tier 1” de las normas de Basilea III.

El pacto de accionistas de Itaú CorpBanca establece la compra de un porcentaje que mantiene CorpGroup Banking, del grupo Saieh, en el banco de Colombia.

De acuerdo a los últimos registros que tiene el banco en ese país, CorpGroup Banking tiene el 1,9% de la propiedad y CorpGroup Interhold, el 2%.

El aporte del grupo Saieh

Según los análisis que hacen algunos corredores, de concretarse un aumento de capital en Itaú Chile, el grupo Saieh, que tiene el 27% del banco, tendría que concurrir con al menos US$ 190 millones para mantener la actual posición y no diluirse. Otros cálculos estiman que el desembolso sería cercano a US$ 220 millones.

Quienes conocen la operación dicen que el grupo Saieh no tendría problemas en concurrir al aumento de capital puesto que parte de los recursos de la venta de las acciones que posee en el banco en Colombia les permitiría dirigir esos dineros para mantener su lugar en la estructura de Itaú Chile.

No obstante, algunos agentes del mercado son escépticos respecto de que CorpGroup Banking pueda mantener su 27% en Itaú Chile debido a los compromisos financieros que debe atender. De esta manera, podría eventualmente reducir su presencia en el banco.

Un inversionista señala en privado que “para no diluirse de forma significativa, CorpGroup Banking debería suscribir en torno a un 25% del eventual aumento de capital”.

Los desafíos de Itaú

De cara a 2021, en el mercado apuntan a que Banco Itaú Chile tiene varios retos para mejorar en su operación.

Ríos comenta que debería concentrarse en “lograr administrar bien su riesgo de crédito, también debe mejorar su margen de interés neto. Es importante que puedan mejorar la eficiencia controlando los gastos de apoyo y enfocándose en la banca digital para optimizar procesos y ahorrar costos. Más que pelear por volumen, el banco debería apelar a buscar mejores márgenes para obtener un ROE que se asemeje a la industria”.

Banchile Inversiones comentó el lunes que el banco “continúa impactado por la calidad de los activos, lo que aún podría ejercer presión en los próximos trimestres, especialmente a medida que el índice de morosidad comienza a deteriorarse después del período de gracia de los programas”.