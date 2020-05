Michelle Labbé y la prohibición de ofertas con tarjeta: “Podría afectar el acceso al crédito”

Banca & FinTech

La economista dice que la ley proconsumidor es una buena iniciativa, pero que esta moción impactará la bancarización de un sector de la población.

Es su primera entrevista tras dejar el gobierno del Presidente Sebastián Piñera el año pasado, la economista Michelle Labbé, exjefa de asesores del Ministerio de Economía hasta la salida del entonces ministro Juan Andrés Fontaine, explica los rasgos positivos que tiene el proyecto proconsumidor que se vota la mañana de este viernes en la comisión de Economía del Senado, iniciativa en la que participó mientras estuvo en la repartición pública.

Eso sí, tiene problemas con la indicación presentada por el senador independiente Carlos Bianchi, ya que esta prohíbe las ofertas asociadas a tarjetas de crédito, lo que, según ella, afectaría a los consumidores.

“Lo que hace esta moción es presentar como competencia desleal el que un descuento esté asociado al pago con la tarjeta de crédito de la misma empresa que hace el descuento, es decir, si Cencosud dice que si usted paga con su tarjeta tiene un 40% descuento y con otra tarjeta tiene 30%”, explica la también directora de Gasco.

- ¿Por qué no sería un acto de competencia desleal?

- Según la opinión de la Fiscalía Nacional Económica, la conducta de asociar un descuento a un determinado pago, primero, no es un acto de competencia desleal. Hay factores específicos que tienen que existir para ser categorizado como competencia desleal. No es contrario a las buenas costumbres, no se realiza a través de medios ilegítimos, sino que por el contrario, está permitido a través de la ley del Sernac de Protección al Consumidor y a través de una circular del Ministerio de Hacienda. Y además, no existe ningún antecedente ni evidencia de que hayan precios predatorios. La FNE determina que, a su juicio, es un mecanismo absolutamente legítimo para agilizar y para captar clientes, porque los consumidores ven los descuentos como beneficiosos para ellos.

- ¿Qué conlleva la aprobación de esto?

- Se tendrían que eliminar los descuentos por cantidad, los descuentos con productos complementarios, no se podría ofrecer descuentos en otros comercios y los programas de acumulación de puntos. Lo más importante es que empresas que tenían tarjetas de crédito que aplicaban esto y dejaron de hacerlo, siguen compitiendo en el mercado. O sea, no es un mecanismo que inhiba a las pequeñas de competir en el mercado, porque si fuera así ninguna compañía hubiera dejado usar las tarjetas como medio para competir en el mercado.

- ¿Por qué presentar esta indicación?

- Quizás la principal razón a la que se refería el senador Bianchi era que dejaba fuera a las PYME. Su intención era buena, pero no es cierto que deje afuera a las PYME, por el contrario. Además, le estaría quitando un beneficio a los consumidores que se organizan para aprovechar los descuentos que pueden hacerles las casas comerciales y el comercio en general.

Impacto en consumidores

- De forma más concreta, ¿cómo podría afectar esto a los consumidores?

- Aquellos que tienen tarjetas les afecta de forma directa, ya que pueden acceder a este beneficio y tienen un descuento adicional. Los que no tienen tarjetas muchas veces acuden a quienes sí tienen para poder beneficiarse de esos descuentos. Además, esto eliminaría las tarjetas de créditos que sólo existen en estas instituciones con el objetivo de fidelizar clientes. Las tarjetas del retail y de las casas comerciales han sido las que han dado acceso al crédito a quienes antes no lo tenían. Las casas comerciales han permitido que personas que antes no podían comprar un refrigerador ahora puedan hacerlo a través de un préstamo. Han ayudado a bancarizar a un sector de la población.

- ¿El acceso al crédito puede verse impactado con esta indicación?

- Sí, podría afectar el acceso al crédito de un sector de la población porque puede ser que las empresas tengan este producto sólo para fidelizar clientes y si les inhiben esa conducta pueden cerrar las tarjetas, por lo tanto, cortas el acceso al crédito. No fueron los bancos lo que les dieron el acceso al crédito a los estratos C2 y C3, fueron las casas comerciales. De hecho, muchos de los bancos hoy dan crédito a personas de este segmento, porque se dieron cuenta que tienen buen rating de pago con estas tarjetas de crédito.

- ¿Qué factores positivos tiene el proyecto?

- Este proyecto empodera a los consumidores y actualiza la Ley del Consumidor, respecto de algunos derechos y deberes que deben tener los consumidores sobre el mercado y, en ese sentido, se vuelve una ley más moderna, especialmente en términos de garantías. Creo que es un avance importante.

- ¿Qué mejoras hay sobre las garantías?

- En términos de garantía explícita, lo que hace es establecer claramente cuáles son los derechos de los consumidores, porque hay una garantía por ley, una garantía incluida en el producto y existe una garantía extendida que te venden las casas comerciales. Lo que hace este proyecto es especificar claramente cuándo una de estas garantías inhabilita a otra garantía. Deja claramente expresado qué es lo que pasa con las garantías. Eso es un tema que está muy confundido en la ley actual y que, por lo tanto, es un avance importante para los consumidores.