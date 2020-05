Ministro Briones y anuncio de nuevos créditos con garantía estatal: "Es un complemento a lo que existe y no un sustituto"

Banca & FinTech

El titular de Hacienda reconoció problemas en la entrega de estos préstamos por parte de la banca, pero indicó que la medida apunta a empresas que son viables.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que han existido problemas en la entrega de créditos de la línea Covid-19 que otorga la banca con garantías estatales a través de Fogape, en medio de varias quejas de asociaciones de PYME.

El secretario de Estado indicó en entrevista con Radio Oasis que por este mecanismo se han entregado préstamos por US$ 1.500 millones en total y que más de 30.000 pequeñas y medianas empresas han podido acceder a estos.

"Hay que decir que este es un programa que lleva dos semanas de operación, eso no podemos olvidarlo. Es un programa que es masivo, que fue creado ad hoc para esta situación. Se ha generado una gran demanda muy concentrada en un mismo momento del tiempo y cuando eso ocurre en cualquier sector se generan problemas, se generan atochamientos, se generan colas. En parte eso es lo que está ocurriendo", dijo el secretario de Estado, quien agregó que "estamos trabajando a full para disminuir al máximo estos problemas".

Consultado específicamente por los problemas, el titular de Hacienda indicó que estos responden a temas operativos de la banca.

"Hay un tema operativo para responder con velocidad a las múltiples solicitudes que se han venido cursando y hay un tema operativo en que muchas veces los protocolos de respuesta en términos de solicitudes válidas si se es elegible o no, son muy heterogéneos y a veces dicen que, de manera informal, una PYME no clasifica para un crédito, entonces no se genera un registro", apuntó.

Eso sí, el ministro señaló que la medida apunta a PYME que son viables y que tenían un buen escenario anterior a la pandemia.

"Quiero decir una cosa que es importante, aunque no sea muy popular. Acá no hay que olvidarse de que esto es un crédito y no es un regalo. Un crédito significa, y nosotros siempre lo planteamos como tal, de que esto es para las empresas que son viables", dijo Briones en la mencionada emisora.

"Hay muchos casos de empresas que hace tiempo dejaron de ser un buen negocio, que no venían bien. Esas empresas, es importante entender, que con garantía y todo va a ser difícil que obtengan un crédito. No hay que pasarse películas y falsas esperanzas a este respecto", agregó el jefe de las finanzas públicas.

Respecto de la medida anunciada anoche por el Presidente Sebastián Piñera sobre la entrega de liquidez a PYME a través de instituciones financieras no bancarias, Briones adelantó que espera que se implemente en las próximas dos semanas.

"Es un complemento a lo que existe y no un sustituto", dijo el ministro sobre ese mecanismo. Añadió que "pretender que el Fogape va a resolver todos los segmento y universos de emprendedores no es así".