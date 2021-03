No hay fin de semana de descanso para el bitcoin que supera otra impresionante barrera

Banca & FinTech

Los participantes de la industria y algunos estrategas apuntan a una adopción más amplia como una de las razones por las que la corrida alcista actual es diferente.

El bitcoin está ganando impulso una vez más, recuperando un récord en medio del optimismo de que el token digital más grande logrará una adopción más amplia en el mercado.

La criptomoneda subió hasta US$ 60.000 recuperándose de una derrota a fines de febrero luego de un peak anterior establecido ese mes. Se está beneficiando del optimismo en los mercados financieros después de que el presidente Joe Biden promulgara el proyecto de ley de ayuda para la pandemia de US$ 1,9 billones.

"La resistencia de Bitcoin está demostrando ser una leyenda", dijo Antoni Trenchev, socio gerente y cofundador de Nexo en Londres, un prestamista de criptomonedas. "Cada corrección es una oportunidad para restablecer y reiniciar el movimiento hacia arriba".

Bitcoin ha subido exponencialmente en el último año en medio de signos de creciente interés institucional y de demanda especulativa. Los defensores defienden la criptomoneda como una reserva de valor similar al oro que puede actuar como cobertura contra la inflación y un dólar más débil. Otros argumentan que la recuperación es una burbuja gigante impulsada por estímulos en camino de estallar como lo hizo en el ciclo de auge y caída de 2017-2018

Los participantes de la industria y algunos estrategas apuntan a una adopción más amplia como una de las razones por las que la corrida alcista actual es diferente.

Los ejemplos incluyen la inversión de US$ 1,5 mil millones de Tesla Inc. en Bitcoin y el respaldo del director ejecutivo Elon Musk al activo digital en las redes sociales. El inversor multimillonario Mike Novogratz, que dirige Galaxy Digital Holdings Ltd., ha dicho que Bitcoin podría alcanzar los US$ 100.000 para fin de año.

"El anuncio de la Casa Blanca es muy significativo para los activos de riesgo en general, y los criptoactivos específicamente", dijo Simon Peters, analista de la plataforma de inversión de múltiples activos eToro, y agregó que las "compuertas" ahora están abiertas en términos de nuevos liquidez.