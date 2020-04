Once instituciones financieras participaron de la primera licitación del nuevo Fogape

Banca & FinTech

Se puso a disposición de la banca UF 30 millones, pero la demanda fue de UF 86,5 millones, los que se podrán completar en el transcurso del mes.

El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), administrado por BancoEstado, realizó la primera oferta de garantías estatales asociadas al financiamiento bancario para líneas de capital de trabajo en condiciones especiales, o "líneas Covid-19", tras la entrada en vigencia de la ley que fortalece a este fondo.

En esta oferta, participaron 10 entidades bancarias y una cooperativa, que solicitaron garantías por UF 86.468.000. Ellos fueron: Scotiabank, Bice, Internacional, BancoEstado, Santander, Bci, Itaú, Banco Security, Banco Consorcio y Banco de Chile, además de Coopeuch. Respecto de licitaciones pasadas, se sumaron Consorcio y Security.

La adjudicación de estos montos se realizó en una ceremonia en las dependencias de BancoEstado, a la que asistió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el coordinador macroeconómico de la cartera, Luis Oscar Herrera; el director de presupuestos, Matías Acevedo; además del comité ejecutivo de BancoEstado, liderado por su presidente, Arturo Tagle.

El principal objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de las micro, pequeñas, medianas y empresas con ventas anuales de hasta UF 1 millón, nuevos créditos para generar la liquidez que les está faltando en estos momentos de crisis.

Estos créditos deberán ser destinados a cubrir necesidades de capital de trabajo, lo que incluye pago de salarios, arriendos, suministros, pago de proveedores, entre otros, para así contribuir a reactivar sus actividades.

Para estos efectos se aumentó y flexibilizó temporalmente el Fogape, a través de una ampliación de su capital en hasta US$ 3.000 millones, el que podrá apalancar garantías para financiamientos por un potencial de más de US$ 25.000 millones.

La oferta del día de hoy, que se realizó a través de una licitación no presencial, corresponde al otorgamiento de derechos de garantías estatales por UF 30 millones (cerca US$ 1.000 millones) que podrían permitir créditos por hasta US$ 1.500 millones para empresas afectadas directa o indirectamente por la pandemia.

Estos montos se irán aumentando paulatinamente a medida que se genere una mayor demanda de las empresas y de la correspondiente recepción de los aportes de capital aprobados por la ley que modificó Fogape.

En la instancia, se detalló que actualmente el Fogape tiene 76.000 clientes con créditos vigentes y que a la fecha tiene un histórico de más de 550.000 Mipyme atendidas en los últimos diez años.

Si bien la ley establece que, a lo menos el 45% del monto total de garantías licitadas por Fogape deberá ser destinado a garantizar financiamientos Covid-19 para empresas o empresarios con ventas de hasta UF 100.000 anuales, Fogape licitará al menos el 50% de los recursos para este segmento de empresas denominadas Mipyme.