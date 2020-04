Presidente de BancoEstado: "La liquidez hoy día no es escasa"

Banca & FinTech

Eso sí, el máximo ejecutivo de la estatal, Arturo Tagle, indicó que el costo de financiamiento internacional del banco ha subido en los últimos meses.

Para evaluar cómo ha respondido frente a la crisis económica derivada de la expansión del coronavirus en el país, la comisión de Hacienda del Senado citó al presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, para que diera cuenta de lo que ha realizado la entidad, considerando la reciente capitalización de US$ 500 millones que recibió el banco.

En la instancia, el máximo responsable de la empresa estatal señaló que hoy no existen problemas de liquidez en el sistema bancario para ir en apoyo de los clientes.

"La liquidez hoy día no es escasa. Hoy día hay liquidez en el sistema. Por eso el uso de la herramienta que propuso el Banco Central ha sido limitado, porque es una herramienta fundamentalmente de liquidez. Baja de tasa, pero de liquidez. Por ahora es un problema más de solvencia más que de tasa", señaló.

Respecto de las tasas que cobra el banco, Tagle indicó que se debe tomar en cuenta que, aunque las tasas base bajaron, los spreads que afectan a Chile crecieron. Así, nosotros que tenemos un financiamiento importante que viene del exterior y desde el año pasado a BancoEstado se le presta a tasas más altas que las que accedíamos antes".

En esa línea, apuntó que el costo del crédito se ha elevado, sobre todo para las grandes compañías. "Las líneas que tiene disponible el Banco Central pretendemos traspasarlas lo más posible a nuestros clientes a esos costos, no obstante el negocio no puede ser a cero spread, porque los bancos funcionan igual que los seguros: la gente que no choca su auto paga los daños de la gente que sí choca su auto. Por eso, en periodos de más riesgo, sube en algo el costo del crédito. Eso lo está observando la empresa grande hoy día. Las empresas grandes, además porque la demanda de liquidez es infinita hoy de estas compañías, se quejan que les ha subido el costo del financiamiento", acotó.

