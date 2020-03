Presidente de la banca: "La informalidad financiera en Chile ha crecido a niveles como yo nunca lo había visto"

Banca & FinTech

El líder de la banca, José Manuel Mena, las emprendió contra las instituciones que otorgan servicios financieros que están fuera de la regulación.

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, se refirió esta tarde a los niveles de informalidad financiera que tiene el país, los que, según él, nunca antes habían crecido tanto.

"Hoy día la informalidad financiera en chile ha crecido a niveles como yo nunca había visto y llevo 40 años en banca", dijo el líder gremial.

En ese sentido, Mena las emprendió contra los servicios financieros que otorgan créditos o acceso a pagos que están fuera de la regulación.

"Hoy día se publicitan por radio y por televisión instituciones que no tienen marco regulatorio, no tienen marco de supervisión ni menos protección al cliente y eso se hace a costa de personas que están con problema y a costa de personas que no conocen y no son capaces de hacer esa diferencia con otras instituciones que operan formalmente, comentó.

El presidente de la ABIF dijo estas palabras en el marco de la firma de un acuerdo entre la propia banca y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, encabezada por José De Gregorio, para tener una mejor educación financiera en el país.