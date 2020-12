Principales marcas de tarjetas de crédito cortan lazos con una de las mayores empresas de pornografía

Banca & FinTech

Visa y Mastercard dejaron de procesar los pagos al sitio Pornhub tras las denuncias de abusos que publicó New York Times.

Uno de las principales compañías pornografía del mundo, Mindgeek, está viviendo días complicados. Todo arrancó cuando Nicholas Kristof, columnista de New York Times, publicó el 4 de diciembre una columna en el medio estadounidense alertando que el sitio web Pornhub "monetiza violaciones de niños, pornografía de venganza, videos de cámaras espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino, e imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico".

No sólo ello, Kristof apuntó que "la búsqueda de 'niñas menores de 18 años' o '14 años' conduce en cada caso a más de 100.000 vídeos. La mayoría no son niños agredidos, pero muchos sí lo son".

De acuerdo a datos publicados por Pornhub, la plataforma web tuvo al cierre del año pasado más de 42 mil millones de visitas, lo que significa que hubo un promedio de 115 millones de visitas por día. Chile está dentro de los 40 países del mundo que más consumen material desde este sitio.

La denuncia de Kristof escaló de manera inmediata en el sector financiero. Las principales marcas de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard anunciaron investigaciones sobre el portal.

Desde Visa afirmaron que "estamos al tanto de las acusaciones y estamos colaborando activamente con las instituciones financieras pertinentes para investigar, además de colaborar directamente con la empresa matriz del portal, MindGeek".

Visa agregó en un comunicado que "si se identifica que el sitio no cumple con las leyes aplicables o con las políticas de uso aceptable y los estándares de suscripción de las instituciones financieras, ya no podrán aceptar pagos de Visa".

Mientras que Mastercard aseguró que "estamos investigando las acusaciones planteadas en el New York Times y estamos trabajando con el banco de MindGeek para comprender esta situación".

Asimismo, Mastercard explicó en una nota de prensa que "cuando identificamos una actividad ilegal, nuestra política es pedir que se termine la relación, a menos que se implemente un plan de cumplimiento efectivo".

En el caso de American Express, sus políticas internas no permiten que los usuarios de sus tarjetas puedan hacer transacciones en sitios de contenido para adultos. Algo similar ocurre también con PayPal, prohibiendo cualquier transacción de material pornográfico.

Tres días después, las investigaciones de Visa y Mastercard dieron resultados. A través de una declaración de prensa, Visa dijo que "estamos instruyendo a las instituciones financieras que sirven a MindGeek para que suspendan el procesamiento de pagos a través de la red Visa".

Por el lado de Mastercard indicaron que se "confirmó violaciones de nuestros estándares que prohíben contenido ilegal en su sitio", por lo que se cancelaron las transacciones.

A esta decisión también se sumó Discover y JCB. De esta manera, sólo se puede acceder al material suscrito a pago mediante criptomonedas.

Se trata de un golpe duro para las finanzas de uno de los principales portales de material pornográfico del mundo, puesto que los suscriptores del sitio pueden acceder a cientos de miles de videos que ofrecen diferentes productoras y que reproducen su material en Pornhub.

Mindgeek ordena a los estudios de producción que filmen para sus páginas de suscripción, que luego se promocionan en la vasta red de sitios de la compañía para aprovechar su audiencia masiva. Si el producto "gratuito" fracasa, la audiencia de productos premium crece y viceversa, dejando a Mindgeek como el gran beneficiado.

Desde Pornhub reaccionaron. A comienzos de la semana pasada se eliminó cerca del 65% del material que tenía la página web de contenidos para adultos. Además, anunciaron siete medidas para asegurar en "eliminar el contenido ilegal, incluido el material no consensuado y el material de abuso sexual infantil".

¿Quién es Mindgeek?

Mindgeek es propietaria de Pornhub. La compañía que es una de las más grandes de la industria pornográfica, fue fundada en Montreal, Canadá. Actualmente, tiene diferentes marcas de producción como Brazzers, Sean Cody, entre otras.

Los registros financieros públicos de Mindgeek aseguran que dominan la industria de la pornografía en Europa y América. Según un reportaje publicado por Financial Times la semana pasada, el propietario principal es Bernard Bergemar. El grupo está registrado en Luxemburgo y 2018 registró un poco más de US$ 460 millones en ingresos.

Todos los días, se cargan aproximadamente 15 terabytes de videos en los sitios de MindGeek, lo que equivale aproximadamente a la mitad del contenido disponible para ver en Netflix.

De acuerdo a las indagaciones de Financial Times, el modelo de negocio de Mindgeek está alojada en sus sitios de manera gratuita y que es subido por los propios suscriptores. Así, algunas productoras suben fragmentos de los videos para que luego las personas se motiven y terminen inscribiéndose para poder ver todo el material completo.

En la industria pornográfica no están muy contentos. Señalan que Mindgeek impulsa el modelo de negocio de la pornografía gratuita, que ha reducido los márgenes de ganancia para los productores, aplastado a las empresas más pequeñas y ha reducido las condiciones salariales y laborales de un número creciente de actores.

El historial financiero

Según las indagaciones de Financial Times, el éxito de Mindgeek arrancó en 2011 cuando la compañía pudo emitir deuda por US$ 362 millones. Según un patrocinador financiero, incluían Fortress Investment Group, JPMorgan Chase y la Universidad de Cornell. Las dos firmas se negaron a comentar, mientras que la universidad dijo que las carteras de sus administradores de inversiones son confidenciales.

Mindgeek había tratado de captar capital de riesgo, pero las gestoras le dijeron que "los números se ven muy bien, pero es pornografía, así que no puedo pasar esto por mi junta directiva ".

Con la deuda emitida, la compañía se comprometió a pagar una tasa de interés cercana al 20%. Los fondos obtenidos ayudaron a la firma expandirse de 200 a 1.200 empleados en tres años, con docenas de sucursales corporativas que se extienden desde Montreal y Luxemburgo hasta Irlanda, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

En 2012 se vendió la empresa a los altos directivos: Feras Antoon y David Tassillo, quienes rebautizaron la empresa como Mindgeek y ahora la dirigen desde Montreal.

Según Financial Times, los dineros se canalizan a una compleja red de subsidiarias de las que Mindgeek posee menos de un tercio y en las que Bergemar posee un conjunto significativo de acciones, según una persona cercana a la compañía.

Estas sucursales corporativas, que controlan una red de empresas a las que Mindgeek paga derechos de licencia por sus diversas marcas y emiten dividendos a sus propietarios no revelados, se establecieron poco después de que la empresa de pornografía cambiara de manos en 2013.

Mindgeek le debe a una de estas subsidiarias US$ 200 millones en deuda emitida cuando Bergemar entró en el negocio, que se paga en cuotas mensuales que oscilan entre US$ 1,5 millones y US$ 1,8 millones.

Otra subsidiaria, que en 2018 pagó a los accionistas US$ 24 millones en dividendos, aumentó su participación en dos empresas generadoras de efectivo que poseen las licencias de Mindgeek poco después del refinanciamiento de la deuda el mismo año, a un costo de US$ 149 millones.

Varias fuentes de Financial Times confirmaron que, a través de una estructura compleja que involucra acciones en subsidiarias controladas por Mindgeek, Bergemar es el mayor propietario y mayor beneficiario del grupo.