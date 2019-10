Proyecto de fraudes en tarjetas: BancoEstado muestra preocupación por impactos en CuentaRUT

Banca & FinTech

El presidente de la entidad financiera estatal, Arturo Tagle, hace un llamado al Congreso a perfeccionar la iniciativa ante eventuales efectos en los niveles de bancarización.

Mañana es un día clave para la industria financiera en el Congreso, ya que la comisión mixta que está revisando el proyecto que busca limitar la responsabilidad de los usuarios en caso de fraudes en tarjetas deberá despachar la iniciativa.

A pesar que el proyecto ha tenido algunos cambios, en la banca causa preocupación que el peso de la prueba recaiga en su totalidad.

Frente a esto, el presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, señaló al término de un seminario sobre ciberseguridad organizado por la compañía estatal que "el proyecto en definitiva nos tiene muy preocupados porque cuestiona la estrategia de bancarización que hemos llevado adelante y que particularmente ha hecho BancoEstado".

El máximo ejecutivo de la entidad financiera mencionó que "poner todo el peso de la prueba en el lado del banco realmente hace difícil expandir un producto o una cuenta que llamamos de tipo universal en que todo el mundo tenga acceso porque hará que sea mucho más selectivo con quien hacemos el negocio".

Tagle recordó que durante la tramitación del proyecto señaló ante la Cámara de Diputados que no toda la información de cliente la tiene el banco, como lo son las claves de acceso a las cuentas y tarjetas, pero la iniciativa "por el contrario, toda la información es responsable el banco, inclusive las claves, siendo que éstas y aunque el público no lo sabe, el banco no conoce las claves, es un sistema cerrado".

El presidente de BancoEstado consideró que uno de los aspectos en que el proyecto debería perfeccionarse es la culpa grave que se estableció en la comisión, figura legal que implica demostrar ante la Justicia que una persona actuó con dolo al momento de producirse el fraude.

Un segundo aspecto a modificarse a juicio de Tagle son los plazos en los cuales se deben restituir los montos defraudados, esto pues el presidente de BancoEstado indicó que las investigaciones internas pueden tomar hasta un mes para conocer los detalles de las operación ilícita.

No obstante, Tagle comentó que "nosotros conocemos a los clientes y podemos reconocer cuando hay una situación de urgencia y una debilidad que nos hace devolver muy rápido el dinero y lo hacemos. Pudimos haber tenido fallas en el pasado y lo reconozco, en la velocidad en la que respondemos pero hay muchos casos que son complejos y que debemos investigar".

Respecto a los efectos que puede producir el proyecto en lo niveles de bancarización del país, Tagle apuntó que "al menos va a efectuar la velocidad en que seguimos bancarizando. Bancarizar no es sólo tener cuentas, en eso el país ya ha avanzando mucho sino es seguir teniendo productos bancarios y dar facilidades para que puedan operar".

El presidente de la firma estatal dijo que "este proyecto le viene a poner un freno en la velocidad en que veníamos avanzando en bancarización" y además "alientan las transacciones en efectivo que es un costo para el país".

Respecto a qué productos de BancoEstado podrían verse mayor afectados por el proyecto, Tagle detalló que "nosotros tenemos más de 11 millones de CuentaRUT y ese es el tema central pero evidentemente que los montos más grandes siempre están asociados a cuentas corrientes y tarjetas de crédito, pero por número de casos es CuentaRUT".