Repetto y el rol de la banca en los préstamos: "Funcionan por utilidades, eso es lo que los mueve, no le harán un favor a nadie"

La economista cuestionó además que la tasa real a la que presten los bancos sea de 0%.

La economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Repetto, se mostró crítica ante el actuar de la banca, ya que a su juicio los tuvieron que "empujar" para que dieran créditos a las empresas más afligidas por el efecto económico que está generando el coronavirus.

"Si uno espera que los bancos se muevan y ofrezcan créditos a todas estas personas sería a tasas que son muy caras, porque repentinamente todas estas empresas se volvieron muy riesgosas", dijo en conversación con radio Futuro, añadiendo que lo hecho por el gobierno fue "empujarlos para que lo hagan de manera ágil y a tasas que son razonables".

Repetto además indicó que los bancos van a estar disponibles para prestar "en la medida que ganen plata. No seamos ingenuos, los bancos no van a perder plata con esto". Ante esto, indicó que se dieron dos condiciones para que las entidades financieras accedieran a facilitar recursos: que el Banco Central sacó líneas de crédito baratas paras los bancos y que el Estado apoyó con garantías.

"La banca funciona por utilidades, eso es lo que los mueve, no le harán un favor a nadie. Están participando de esto porque deben considerar que los términos son razonables. Si una persona no le paga va a tener igual el 85% del crédito porque el Estado lo está entregando. No podemos decirle al sector privado que haga un favor a nadie en ninguna circunstancia, esa es la realidad y por eso se está empujando", dijo.

"Hay que ser realistas, necesitamos que la banca se mueva y la banca se mueve solamente si están las condiciones eso", añadió.

Además, dudó que la tasa a la que se preste sea de 0% o incluso negativa, tal como lo indicó el Presidente Piñera ayer. En este sentido, la economista indicó que lo acordado entre el gobierno y los bancos fue una tasa nominal del 3,5% que se convierte en real una vez que se descuenta la inflación, "pero no sabemos cuál será la inflación en los próximos meses, y que probablemente será menos del 3,5%. Por lo que creo que vamos a terminar en un tasa positiva real y que los bancos se van a pegar todo el 3,5%, porque al 3,5% es al máximo que pueden prestar si están acogiendo a estos fondos del Fogape".