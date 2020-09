Retiro de los fondos previsionales: un 18% ocupará los recursos para inversión

Banca & FinTech

Por otro lado, un 31% dijo que ahorraría esos recursos, mientras que un 48% dijo que pagaría deudas.

No todo el retiro de los fondos previsionales se irá a pagar deudas. Como estaba previsto, algunas personas que decidieron sacar su 10% de la AFP, lo destinarán a otros fines.

Así lo indica un estudio elaborado por la Mutual de Seguros, la UAI de Viña del Mar y Cadem, que entrevistó entre el 10 y 14 de agosto a 3.138 personas a lo largo del país, quienes ante la pregunta de selección múltiple de en qué pretende gastar dichos recursos, un 18% dijo que los invertiría, mientras que un 31% los ahorraría y un 48% lo usaría para pagar deudas.

"Si bien existe un 48% de las personas que declara que utilizará su 10% para pagar servicios básicos y deudas, como consecuencia de la contracción económica, hay otro grupo que declara querer invertir y ahorrar. Lo anterior se refuerza con que el 69% de los encuestados expresa su intención de poder ahorrar dentro de un año. Pero, la realidad es compleja ya que actualmente el 73% señala que no puede ahorrar porque 'no le alcanza'", dice el gerente general Mutual de Seguros de Chile, Patricio Martínez.

El informe señala que el segmento que más ocuparía estos fondos para el ahorro es el C3, con un 35% de este conjunto indicando aquello, versus un 30% en el C1, un 31% en el C2 y un 29% en el D y E.

"Esto podría reflejar que el segmento C3 es más sensible las variaciones de la actividad económica agregada, requiriendo ahorrar más que segmentos más acomodados como el C2, C1, etc., pero no necesita usar esos recursos retirados inmediatamente como segmentos menos acomodados", explica director de la Escuela de Negocios de la UAI de Viña del Mar, Alejandro Montecinos.