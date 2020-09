Salvador Said asume presidencia de Scotiabank y exmandamás de BancoEstado ingresa al directorio

Banca & FinTech

La presidencia del banco de capitales canadienses se encontraba vacía desde el fallecimiento de José Said en julio pasado.

El nuevo presidente de Scotiabank, Salvador Said.

Tras el fallecimiento de José Said Saffie en julio pasado, el cargo de la presidencia en Scotiabank quedó desocupado hasta este jueves, cuando el directorio de la sociedad eligió a su hijo, Salvador Said Somavía como presidente del banco de capitales canadienses.

Hasta la fecha, Said Somavía formaba parte de la mesa directiva de la entidad, a la cual se integró en agosto de 2018, cuando se aprobó la fusión de BBVA Chile con Scotiabank Chile.

Su trayectoria en la banca se inició en los años 80' cuando a los 21 años asumió como director del Banco BHIF. Dos décadas después continuó en el directorio de BBVA Chile, donde participó activamente en la fusión e integración de este último con Scotiabank Chile.

En la actualidad, fuera del sector bancario, es director ejecutivo del Grupo Said y miembro de los directorios de Coca Cola Andina S.A, Parque Arauco S.A. y Energía Llaima S.A. Además, participa de diferentes organizaciones sin fines de lucro, como Endeavor Chile y el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Así, de acuerdo a lo estipulado en el pacto de accionistas entre Scotiabank y la familia Said, Salvador Said reemplaza a don José Said Saffie, fallecido el 23 de julio pasado, a quien el country head y CEO de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, recordó como "uno de los grandes empresarios de los últimos 70 años, generador de empleo en Chile y otros países de la Región, beneficiando a miles de familias en toda América Latina".

Arturo Tagle vuelve al negocio tras salir de BancoEstado

Por otro lado, el expresidente de BancoEstado, Arturo Tagle, ingresó al directorio de Scotiabank tras dejar BancoEstado en junio pasado tras la decisión del Presidente Sebastián Piñera. El banquero fue propuesto por la familia Said Somavía y fue elegido por todos los miembros como el nuevo integrante de la mesa directiva del banco.

Tagle es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en administración de negocios de la Universidad de Chicago. Además de haber sido el máximo ejecutivo de Banco de Chile durante seis años y presidente del banco estatal entre marzo de 2018 y junio de este año, en su extenso currículum destaca su participación en las mesas de Banchile Securitizadora SA, Socofín SA, Banchile Corredores de Seguros Limitada, Banchile Asesoría Financiera SA, y de Banchile Administradora General de Fondos SA.

Tras estas designaciones, el directorio de Scotiabank Chile quedó compuesto por Salvador Said Somavía (presidente); Manuel José Vial (vicepresidente); Jaime Said Handal; Ignacio Deschamps; Ernesto Mario Viola; Gonzalo Said Handal; Sergio Concha; Emilio Deik, Karen Ergas; Fernanda Vicente; y Arturo Tagle. Juan Antonio Guzmán y Guillermo Mackenna se mantienen como directores suplentes.

El country head y CEO de Scotiabank Chile, Francisco Sardón, señaló que "estamos muy complacidos con la designación de Salvador en la Presidencia del Directorio, quien ha sido un gran apoyo para la gestión de la Administración y, en el nuevo rol que asume, será clave para los desafíos futuros de crecimiento del Banco. Igualmente, la designación de Arturo Tagle, a quien conozco hace varios años, suma a nuestro Directorio gran conocimiento y experiencia. Estamos seguros de que será un gran aporte para Scotiabank Chile".