Santander ahora se propone ser líder en seguros en América Latina y Europa

Banca & FinTech

La compañía desde España señaló que para cumplir el objetivo la digitalización es una prioridad.

Ayer el Banco Santander Chile sorprendió al mercado con la creación una filial de corredora de seguros orientada a captar las nuevas generaciones a través de una FinTech denominada Klare. Pero desde la casa matriz en España los planes son más altos aún.

De acuerdo a Expansión, Santander apuesta todas sus fichas por el desarrollo del negocio de banca seguros, segmento en el que se propone ser líder en América Latina y Europa. Las proyecciones del grupo presidido por Ana Botín es contar con algo más de 10.000 millones de euros (casi US$ 11.000 millones) en primas.

Para coronarse como líder, el banco de capitales españoles se encuentra trabajando de la mano de un nutrido grupo de aseguradoras con las que tiene alianzas de diferente calado en más de media docena países en donde está presente. "Las mayores son Zurich, en Iberoamérica, y Aegon, en España y Portugal", señala la firma a Expansión. No obstante, también trabaja en este negocio con otros, como Aviva, Axa, Mapfre, Aon y Generali.

El negocio asegurador ha contribuido al grupo Santander con casi US$ 830 millones en utilidades y comisiones durante el primer semestre de 2019, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Pero este número ha ido creciendo con el tiempo. En 2018 fueron US$ 1.537 millones, frente a US$ 1.427 millones en 2017.

"Actualmente tenemos casi 20 millones de clientes asegurados, lo que se compara con la oportunidad que hay en los 142 millones de clientes que tiene Grupo Santander", dijo el banco.

Para conseguir el liderato, el banco señaló desde España que desarrollará plataformas sectoriales que cubran diferentes segmentos, como automóviles, salud y pymes, entre otros.

La digitalización es otra prioridad. "Ahora distribuimos un 5% de nuestros seguros por vía digital, pero esperamos que sea casi el 20% en tres años", lo que supondrá pasar de unos 500 millones a 2.000 millones de euros.