Santander alerta al regulador de EEUU sobre su exposición a la complicada Latam Arlines

Banca & FinTech

Desde la institución financiera indicaron que la situación de la aerolínea "puede tener un efecto adverso importante en nuestro negocio".

Santander España informó el viernes pasado a la Security Exchange Commission (SEC), el regulador financiero estadounidense, que una probable quiebra de Latam Airlines "puede tener un efecto adverso importante en nuestro negocio".

Esto, debido a la exposición de US$ 549 millones que mantiene en la aerolínea, la que se encuentra en un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de la institución financiera a la SEC, el 26 de mayo de este año se identificó al banco como uno de los poseedores de los 40 reclamos no garantizados más grandes de Latam. La entidad de capitales españoles reconoció que este reclamo corresponde al programa de fidelidad que tiene junto a la aerolínea, Santander Latam Pass, alianza que este 2020 cumple 25 años.

"Este reclamo es para el programa de millas de viajero frecuente que nosotros y Latam operamos, a través del cual los titulares de nuestra tarjeta de crédito de marca compartida con Latam acumulan millas aéreas con cada gasto en su tarjeta de crédito. Latam valoró este reclamo no garantizado en sus declaraciones de quiebra en US$ 549 millones ( $ 459 mil millones utilizando el tipo de cambio peso-dólar estadounidense al 30 de abril de 2020)", indicó el banco al regulador norteamericano.

"Nuestro balance general al 31 de mayo de 2020 incluía un gasto prepago por millas adquiridas bajo este programa y un bono de inicio de sesión con derechos de exclusividad valorados en conjunto en $ 425 mil millones en Otros Activos", añade.

Te puede interesar: Latam oficializa ante la Corte de EEUU aporte de US$ 900 millones de accionistas mayoritarios y comienza a olvidar la ayuda estatal

Desde Santander dijeron a la SEC que en las audiencias iniciales celebradas el 28 de mayo de 2020 bajo el proceso de reestructuración del Capítulo 11, se aprobó la moción de Latam para continuar honrando su programa de millas.

"A la fecha del presente, no vemos la necesidad de revalorizar o reconocer un deterioro de este gasto prepago. Sin embargo, dichos activos pueden verse afectados en el futuro como resultado de los procedimientos de quiebra y no podemos asegurar que en una fecha futura el proceso de reestructuración que llevará a cabo Latam Airlines no tendrá un efecto material adverso en nuestro negocio", acotaron.