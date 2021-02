Santander cierra el 2020 con sus primeras pérdidas en la historia ante la crisis del coronavirus

Banca & FinTech

En el cuarto trimestre estanco, el beneficio ordinario fue de US$ 1.732 millones, un 16 % menos que en el trimestre anterior.

El español Banco Santander registró unas pérdidas de US$ 10.676,5 millones en 2020, las primeras de su historia, frente a los US$ 7.930,3 millones que ganó en 2019, tras aumentar las dotaciones por la crisis del covid-19 y asumir un deterioro de US$ 15.337,3 millones en el valor de sus filiales en Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.

Según la información remitida hoy al supervisor del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), excluyendo esos ajustes contables, el beneficio ordinario anual se situó en US$ 6.184,8 millones, un 38 % menos, en línea con el objetivo que avanzó en octubre la presidenta del grupo, Ana Botín.

La solvencia, medida por el ratio de capital de máxima calidad CET1, subió hasta el 12,34 %, por encima del rango objetivo del 11-12 %.

En el cuarto trimestre estanco, el beneficio ordinario fue de US$ 1.732 millones, un 16 % menos que en el trimestre anterior, debido a que la mejora de los ingresos se vio contrarrestada por la contribución al fondo de garantía de depósitos en España y el impuesto bancario en Reino Unido, además de por las mayores provisiones.

Los préstamos y anticipos a la clientela se redujeron un 2,8 % en comparación interanual y quedaron en 916.199 millones de euros, con una morosidad del 3,21 % mejor que el 3,32 % de 2019; en tanto que los depósitos de los clientes crecieron un 3 % y sumaron 849.310 millones.

"Santander ha ayudado a seis millones de clientes en todos sus mercados durante la pandemia con diferentes medidas, como los programas de crédito garantizado para particulares y empresas y las moratorias".

Por áreas geográficas, la entidad logró un beneficio ordinario de US$ 3.233 millones en Europa, un 45% menos, afectado por las provisiones excepcionales registradas, aunque los ingresos comerciales mostraron resiliencia en un entorno de menor actividad, según el banco.

En España, el beneficio fue de US$ 629 millones, un 67 % menos, por las mayores dotaciones, parcialmente compensadas por menores costes y con un volumen de US$ 37,491 millones en préstamos con garantía ICO.

En Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, la ganancia ordinaria bajó un 3 %, hasta 1.492 millones de euros (1.816 millones de dólares), por un incremento de las provisiones debido a la pandemia, aunque los ingresos se mantuvieron estables.

En América del Sur, la entidad ganó US$ 3.562,8 millones, un 40 % menos, por efecto de las provisiones, aunque con ingresos estables. Gran parte de ese beneficio procedió de Brasil, el área más potente del Grupo, donde obtuvo US$ 2.572 millones, un 5 % menos, también por las provisiones.

En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados del Grupo, el de intereses -que recoge la mayor parte de los ingresos- se redujo un 9,3 % interanual, hasta 31.994 millones de euros (38.9944,7 millones de dólares), en tanto que el margen bruto bajó un 10,1 %, hasta 44.279 millones de euros (53.898,6 millones de dólares), y el neto cayó un 10,8 %, a 23.149 millones de euros (28.170,8 millones de dólares).